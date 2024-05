ESOC 2024: Renda mais alta reduz o risco de mortalidade por acidente vascular cerebral em um terço, mostra novo estudo

BASILEIA, Suíça, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Uma nova pesquisa, apresentada hoje na 10a Conferência Europeia da Organização Europeia de AVC (ESOC) 2024, revelou que indivíduos de alta renda têm um risco 32% menor de mortalidade pós-AVC. Além disso, aqueles com ensino superior têm um risco 26% menor de morte pós-AVC, destacando disparidades marcantes na sobrevivência ao AVC com base nos principais determinantes sociais da saúde (SDoH).

O estudo analisou dados de 6.901 pacientes com AVC em Gotemburgo, Suécia, entre novembro de 2014 e dezembro de 2019, para examinar o impacto dos fatores SDoH no risco de mortalidade pós-AVC. O estudo se concentrou em quatro fatores: área de moradia, país de nascimento, escolaridade e renda.

Além de identificar uma ligação significativa entre o rendimento, o nível de educação e o risco de mortalidade pós-AVC, o estudo revelou uma tendência preocupante relativamente ao impacto cumulativo dos factores SDoH. Pacientes com um fator desfavorável enfrentaram um risco 18% maior de mortalidade em comparação com pacientes sem nenhum fator desfavorável. Este risco aumentou para 24% para pacientes com dois a quatro fatores desfavoráveis.

A autora principal, Professora Katharina Stibrant Sunnerhagen, Universidade de Gotemburgo, Neurociência Clínica, Gotemburgo, Suécia, comenta: "Nossas descobertas ressaltam uma dura realidade - o status socioeconômico de um indivíduo pode ser uma questão de vida ou morte no contexto de um acidente vascular cerebral, especialmente quando eles são confrontado com múltiplos fatores SDoH desfavoráveis."

O estudo também encontrou uma ligação entre o aumento do risco de mortalidade e fatores de risco adicionais, como inatividade física, diabetes, abuso de álcool e fibrilação atrial.

Notavelmente, surgiram insights sobre as disparidades de gênero e o impacto potencial dos fatores de risco ao examinar as características dos pacientes na coorte do estudo. A proporção de pacientes do sexo feminino aumentou com o número de fatores SDoH desfavoráveis; 41% do grupo sem fatores desfavoráveis eram do sexo feminino em comparação com 59% do grupo com dois a quatro fatores desfavoráveis. Além disso, o tabagismo, atual ou no último ano, foi mais prevalente no grupo com dois a quatro fatores desfavoráveis em comparação com aqueles sem nenhum (19% versus 12%).

Comentando sobre as ações necessárias para reduzir a carga de AVC, o Professor Stibrant Sunnerhagen explica: "À luz das conclusões do nosso estudo, intervenções direcionadas são essenciais. Os decisores políticos devem adaptar a legislação e as abordagens para ter em conta as circunstâncias específicas de diversas comunidades, enquanto os médicos devem considerar a identificação de pacientes com factores SDoH desfavoráveis para prevenir a mortalidade pós-AVC".

"Ao abordar estas disparidades, temos o potencial de melhorar significativamente os resultados de saúde pública".

