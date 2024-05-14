ESOC 2024：新研究發現高收入可使中風死亡風險降低三分之一

瑞士巴塞爾2024年5月15日 /美通社/ -- 一份於 2024 年第 10 屆歐洲卒中組織會議 (ESOC) 上發表的最新研究顯示，高收入人士中風後死亡的風險比低收入人士低 32%。此外，接受過高等教育的人中風後死亡風險降低了 26%，凸顯了基於主要健康社會決定因素 (SDoH) 的中風存活率的顯著差異。

該研究分析了 2014 年 11 月至 2019 年 12 月期間瑞典哥德堡 6,901 名中風患者的數據，以探討 SDoH 對中風後死亡風險的影響。該研究聚焦四個因素：生活區域、出生國、教育和收入。

除了發現收入、教育水平與中風後死亡風險之間存在顯著關聯之外，該研究還揭示了一個令人擔憂的趨勢，那就是 SDoH 因素的累積影響。具有一項不利因素的患者，其死亡風險比沒有任何不利因素的患者高出 18%。對於具有二至四項不利因素的患者，此風險升至 24%。

瑞典哥德堡大學臨床神經科學系的研究帶頭人 Katharina Stibrant Sunnerhagen 教授指出：「我們的研究結果突顯了一個嚴峻的現實——個人在社會經濟地位上的差異，特別是在面對多項不利 SDoH 因素的情況下，會對中風後的存活率構成生死攸關的影響。」

該研究還發現，與增加的死亡風險有關的還有其他風險因素，例如身體缺乏運動、糖尿病、酗酒和心房顫動。

值得注意的是，在研究隊列中檢查患者特徵時，出現了關於性別差異和風險因素潛在影響的見解。隨著不利 SDoH 因素數量的增加，女性患者的比例也隨之增加；在沒有不利因素的群體中，女性佔 41%，而在具有二至四項不利因素的群體中，這一比例為 59%。此外，相較於沒有不利因素的組別，在擁有兩至四項不利因素的組別中，吸煙（無論目前是否吸煙，抑或是過去一年曾經吸煙）的比例較高（19% 對 12%）。

在評論減輕中風負擔所需的行動時，Stibrant Sunnerhagen 教授解釋道：「我們研究發現，針對性的干預措施至關重要。決策者在制訂相關法規和應對措施時，必須因應不同社區的特定狀況而作出調整，醫務人員則應著重識別帶有不利 SDoH 因素的患者，以便預防中風後死亡。」

「透過處理這些差異，我們有潛力顯著改善公共衛生結果。」

SOURCE ESOC 2024