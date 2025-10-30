Especialista da LG destaca monitor ideal para cada usuário

Seja para criadores de conteúdos, gamers ou profissionais multitarefas, monitores da marca ajudam a acompanhar rotinas modernas com mais praticidade

SÃO PAULO, 30 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Escolher o monitor ideal para montar o setup nem sempre é uma tarefa fácil. Com entretenimento e performance caminhando juntos, a LG Electronics apresenta um guia completo para quem busca o monitor ideal para acompanhar diferentes estilos de vida e perfis de uso, desde o estudante multitarefa até o gamer de alto desempenho, passando por criadores de conteúdo e usuários que buscam mais praticidade no dia a dia.

Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil, conta que o portfólio da marca foi desenvolvido para atender às necessidades de públicos diversos, incluindo as novas gerações que já nascem conectadas e com interesses tecnológicos bem definidos. "O LG Smart Monitor Swing, por exemplo, é ideal para quem busca versatilidade no cotidiano, enquanto o UltraGear OLED GX9 oferece a performance que os atletas de eSports mais exigem", conclui.

Para rotinas que misturam estudo, criatividade e lazer, a LG oferece soluções adaptáveis e inteligentes. O LG Smart Swing (32U889SA), por exemplo, se destaca com sua base móvel e tela 4K giratória, ideal para leitura de textos longos, tutoriais culinários ou projetos visuais interativos, oferecendo uma navegação fluida com toque direto e som integrado. "Já o LG UltraWide (29WQ600B-W) é a escolha certa para quem precisa de mais espaço e produtividade, com 30% a mais de área de tela para múltiplas janelas e tarefas simultâneas", explica Almeida.

No universo dos jogos eletrônicos, a linha LG UltraGear é referência em performance. O modelo LG UltraGear 24GS60F-B é ideal para quem está ingressando no universo competitivo dos eSports, com taxa de atualização de 180Hz e 1ms de tempo de resposta. "Para os jogadores que buscam o máximo desempenho, o LG UltraGear 32GS95UV oferece a inovadora tecnologia Dual Mode, permitindo alternar entre resolução 4K (a 240Hz) e Full HD (a 480Hz), entregando a melhor performance visual e competitiva do mercado", detalha o especialista da LG.

E para quem leva o eSport a sério, o LG UltraGear OLED 45GX950A-B (GX9) é o monitor definitivo. Com tela curva OLED, tempo de resposta ultrarrápido de 0,03ms e resolução de até 5K2K a 165Hz, o modelo também conta com o modo de máxima velocidade, ideal para competições profissionais. "Sua grande inovação é a tecnologia Dual Mode, que permite ao jogador escolher entre a imersão da resolução 5K2K (5120x2160) a 165Hz ou acionar o modo de máxima velocidade para obter WFHD (2560x1080) a impressionantes 330Hz, ideal para jogos competitivos", ressalta.

A LG entende que a tecnologia deve se adaptar às necessidades das pessoas, sejam elas estudantes, profissionais, gamers ou criadores de conteúdo. Por isso, investe continuamente em inovação, tecnologia e precisão para entregar uma experiência superior, permitindo que cada usuário explore seu potencial ao máximo com o monitor certo para cada jornada.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

