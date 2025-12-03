Essity amplia seu negócio de proteção feminina chegando às lojas físicas do RJ e do ES

Por meio da marca Libresse, de produtos para todo o ciclo menstrual, a companhia avança para novos estados e mais que dobra número de pontos de venda no país.

SÃO PAULO, 3 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Essity, líder global em higiene e saúde e presente em mais de 150 países, segue expandindo seu negócio de proteção feminina por meio da marca Libresse, dedicada a produtos para todo o ciclo menstrual. O segmento apresenta crescimento próximo a 2% em 2025, e a empresa acompanha essa tendência com avanço superior à média do mercado. Em 2024, a companhia iniciou a transição de um modelo predominantemente digital para o varejo físico, e agora passa a disponibilizar os produtos nos estados do Rio de Janeiro, segunda maior economia do país, e do Espírito Santo, regiões estratégicas para fortalecer sua presença no varejo brasileiro.

Com a ampliação da Essity em lojas físicas, Libresse avança de 2.301 para 6.232 pontos de venda no país FOTO: LUCAS TEIXEIRA / RT FOTOGRAFIA

Com a ampliação, Libresse avança de 2.301 para 6.232 pontos de venda no país, um aumento de 170% na presença em lojas físicas. Até então, a distribuição se concentrava em São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, assim como na loja digital oficial da marca. A expansão inclui novas parcerias com redes relevantes do varejo farmacêutico, entre elas Venancio, no Rio de Janeiro, além de Raia e Drogasil, Drogarias Pacheco, Drogasmil, Drogaria Cristal, entre outras.

Para Eduardo Monge, Gerente de Marketing para Bens de Consumo da Essity no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o avanço reforça o posicionamento estratégico da companhia no país. "A expansão de Libresse para novos estados está alinhada ao nosso objetivo de fortalecer o portfólio da Essity no mercado brasileiro. A entrada no Rio de Janeiro e no Espírito Santo marca um passo importante na ampliação do acesso a produtos inovadores para cuidados menstruais e contribui diretamente para nosso plano de crescimento sustentável nas Américas", destaca o executivo.

Com a expansão territorial, a Essity passa a alcançar uma população acima de 21,3 milhões de habitantes. "Estamos integrando de forma estratégica os canais digitais e físicos, garantindo que mais consumidores tenham acesso aos nossos produtos e uma experiência consistente, seja online ou nas farmácias", afirma o executivo.

A chegada aos novos estados também será acompanhada de ações de visibilidade em regiões estratégicas, incluindo campanhas de busdoor, mídia na orla da Zona Sul e na Barra da Tijuca, além de ativações em bancas de jornal. Outra iniciativas previstas como o "Pink Day" e "Oasis Libresse", promovidos em parceria com a Venancio: pessoas que forem às lojas físicas da cidade do Rio de Janeiro vestindo roupas rosas, no dia 6 de dezembro, poderão pegar gratuitamente um absorvente menstrual Libresse Ultrafino Dia Pure Sensitive ou Bom Dia Regular. Além disso, durante dois finais de semanas em dezembro (13 e 14 de dezembro e 20 e 21 de dezembro), a marca oferecerá experiências e trocas de brindes em um espaço exclusivo em Ipanema, uma das principais praias do Rio de Janeiro.

Para Priscila Ramos, Gerente de Marketing de Proteção Feminina da Essity no Brasil, ampliar a presença no varejo físico fortalece esse propósito da companhia de ampliar o acesso à informação, reduzir tabus e promover uma abordagem inclusiva sobre o ciclo menstrual. "A ampliação da nossa presença ajuda a levar conversas importantes para mais pessoas. Falar sobre ciclo menstrual ainda enfrenta muitos tabus e queremos tornar esse assunto mais simples, acessível e sem constrangimentos. Quando estamos mais perto do público, conseguimos apoiar melhor cada pessoa que menstrua, respeitando suas diferentes rotinas, necessidades e jeitos de viver o próprio ciclo", afirma a executiva.

Com um portfólio que inclui absorventes externos e internos, adesivos térmicos, sabonete íntimo e itens de cuidado diário, Libresse busca acompanhar todas as fases do ciclo (antes, durante e depois dos dias de fluxo). Para a Essity, a ampliação no varejo físico representa mais um passo na consolidação da marca no Brasil e na oferta de soluções voltadas ao bem-estar íntimo.

