Essity implementa estratégias para continuar crescendo em seus canais digitais próprios

Líder global em higiene e saúde, a Essity busca continuar acompanhando os brasileiros com suas soluções de destaque também nos canais digitais.

SÃO PAULO, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- De olho na expansão dos canais de maior crescimento, entre eles o digital, a Essity, líder global em higiene e saúde, reforça sua estratégia de fortalecimento no e-commerce e em plataformas com alto potencial de desenvolvimento no Brasil. Na América Latina, esses canais têm registrado avanço de 12,2% (EMARKETER Forecast, 2025), e a empresa cresce acima da média do mercado em categorias-chave como incontinência urinária e proteção feminina. Como parte dessa estratégia, a companhia realiza, ao longo de todo o mês de novembro, duas campanhas que exemplificam esse movimento de aproximação com o consumidor: a Black Friday do Bem TENA, que chega à sua 8ª edição, e a Pink Friday de Libresse, voltada a todas as pessoas que menstruam.

Essity acelera expansão no digital e lança campanhas de novembro de Black Friday voltadas a impacto social e ambiental

As ações combinam conveniência e propósito, reforçando o compromisso da Essity em gerar impacto positivo, social e ambiental, por meio de suas iniciativas digitais.

Número 1 mundial em produtos para incontinência urinária em adultos, TENA promove, pelo oitavo ano consecutivo, a Black Friday do Bem, uma ação que vai além dos descontos em compras, e visa gerar impacto social e ambiental positivo. Durante todo o mês, parte das vendas realizadas no canal digital da marca será revertida em ações de cuidado e solidariedade às instituições e comunidades em diferentes regiões do país. Entre os produtos com melhor desempenho nas vendas estão as roupas íntimas descartáveis (pants), segmento em que TENA é a marca mais vendida no Brasil. Essa categoria combina conforto, discrição e alta performance em absorção, reforçando o compromisso da marca em oferecer soluções que melhoram a qualidade de vida das pessoas.

Neste ano, as promoções ganham reforço na categoria de pants, a chegada da nova linha TENA Pants Mulher, desenvolvida para atender às necessidades do público feminino que convive com a incontinência urinária.

Outro segmento de alto crescimento é o de produtos voltados para higiene e saúde dos homens. Neste mês, a marca TENA promove ações da campanha Novembro Azul, com destaque para a linha TENA MEN, voltada ao público masculino. As iniciativas reforçam a importância da conscientização sobre a saúde do homem e ampliam o alcance das campanhas educativas da marca durante o mês.

"A ação une dois pilares importantes para a marca: a expansão do canal digital e o compromisso em romper barreiras pelo bem-estar das pessoas e do planeta", afirma Stefanie Terra, gerente de marketing digital da Essity para a América do Sul. "É uma forma de conectar desempenho comercial com impacto positivo, alinhando nossa estratégia de negócios. Na Essity, nós temos a previsão de avanço das lojas virtuais em dois dígitos e acima do mercado. A digitalização é hoje uma das principais alavancas de crescimento da companhia na região", completa.

A Pink November de Libresse também se estende por todo o mês e traz ofertas em produtos para todo o ciclo menstrual e o bem-estar íntimo, como absorventes e protetores em diferentes tamanhos e níveis de absorção. A campanha é voltada a todas as pessoas que menstruam (meninas, mulheres, homens trans e pessoas não binárias) e integra o movimento de novembro rosa da marca, que busca ampliar o diálogo sobre menstruação e autocuidado.

Com a proposta, Libresse reforça a presença da Essity em categorias de alta penetração e mantém a aposta em uma comunicação que valoriza a diversidade e a educação sobre o corpo e o ciclo menstrual.

As campanhas de novembro refletem o foco da Essity em consolidar o digital como um dos principais canais de crescimento da companhia. A empresa também mantém a política de associar o avanço em vendas on-line a causas socioambientais, como parte de seu compromisso global de gerar impacto positivo nas comunidades onde atua. Os consumidores podem encontrar as promoções nos sites oficiais de Libresse e de TENA.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2024, a Essity teve vendas de aproximadamente 146 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827638/Essity_Black_Friday.jpg

FONTE Essity