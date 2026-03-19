Essity consolida seu canal direto ao consumidor (D2C) no Brasil e projeta sua expansão em 2026

A operação digital própria da marca TENA registra crescimento de dois dígitos, impulsionada pela educação, assessoria personalizada e ampliação de portfólio.

SÃO PAULO, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A estratégia digital da Essity, empresa líder global em higiene e saúde, continua se posicionando como um motor-chave para impulsionar o crescimento rentável, fortalecer a descentralização operacional e acelerar a inovação dentro da companhia. Esse enfoque se consolida por meio de três pilares fundamentais: a expansão do canal direto ao consumidor (D2C), o aumento da eficiência operacional por meio de estruturas end to end e a aceleração da transformação digital baseada no uso estratégico de dados.

Essity está presente em canais digitais próprios no Brasil com produtos para cuidados pessoais e higiene profissional FOTO DIVULGAÇÃO ESSITY

Em nível global, a digitalização e as novas capacidades de marketing permitiram que 65% das marcas da Essity ganhassem participação de mercado entre 2025 e o início de 2026. Alinhada a essa estratégia, a Essity continua fortalecendo no Brasil seu canal direto ao consumidor por meio da operação digital própria da marca TENA, sua marca especializada em produtos para incontinência urinária em adultos.

A plataforma registrou em 2025 crescimento de dois dígitos, consolidando-se como um canal especializado dentro de sua categoria. Fatores como a ampliação do portfólio, a otimização da experiência digital e uma proposta centrada em educação, assessoria personalizada e informação confiável permitiram que a operação crescesse ano após ano acima do mercado.

Dentro do portfólio, uma das categorias de maior crescimento foi a de roupas íntimas descartáveis (as pants, modelo cueca/calcinha), tendência impulsionada principalmente por mulheres, que representam mais da metade dos compradores. "Embora as fraldas tradicionais continuem liderando o volume de vendas dentro do canal digital, a categoria pants foi a de maior crescimento em 2025, refletindo uma evolução em direção a soluções que priorizam conforto, discrição e liberdade de movimento. Esse comportamento responde a um consumidor mais informado, que valoriza receber orientação especializada e tomar decisões com base em conteúdo relevante e confiável", afirmou Stefanie Terra, Gerente de Marketing Digital South Latam.

No mercado de higiene profissional, por meio de sua marca Tork, líder global nesse segmento, a Essity também vem avançando na digitalização da relação com clientes. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a lançar plataformas digitais próprias desse tipo para a marca, movimento que reflete a estratégia da companhia de ampliar canais diretos e fortalecer a oferta de conteúdo e soluções para empresas. O interesse pelo desenvolvimento desse canal tem crescido, o que se refletiu no aumento dos investimentos ao longo de 2025 e deve continuar impulsionando novas iniciativas e melhorias na plataforma ao longo deste ano.

Para 2026, a Essity continuará fortalecendo sua liderança digital por meio da otimização da comunicação com os consumidores, da incorporação de soluções de inteligência artificial em alguns mercados, como o Brasil, e da melhoria do fluxo de compra em suas plataformas. Esse avanço aponta para um ecossistema em que conteúdo, comércio e dados coexistem de forma fluida. Essa evolução reflete a visão de construir experiências digitais mais completas, conectadas e centradas nas necessidades reais das pessoas.

Em um contexto em que o comércio eletrônico em saúde e bem-estar continua se expandindo e ganhando protagonismo, essa integração posiciona a Essity para responder com maior precisão e agilidade às expectativas dos consumidores, reforçando seu compromisso de melhorar a qualidade de vida por meio de soluções inovadoras e acessíveis.

Sobre a Essity

A Essity é uma empresa líder global em higiene e saúde. Todos os dias, nossos produtos, serviços e soluções são usados por um bilhão de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é quebrar barreiras pelo bem-estar dos consumidores, pacientes, cuidadores, clientes e da sociedade. Estamos presentes em aproximadamente 150 países com as marcas líderes globais TENA e Tork, e outras marcas fortes, como Actimove, Cutimed, JOBST, Knix, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Modibodi, Nosotras, Saba, Tempo, TOM Organic e Zewa. Em 2025, a Essity teve vendas de aproximadamente 138 bilhões de coroas suecas (13 bilhões de euros) e empregou 36.000 pessoas. A sede da empresa está localizada em Estocolmo, na Suécia, e a Essity está listada na Nasdaq Stockholm. Para mais informações, acesse o site.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938113/Essity_est__presente_em_canais_digitais_pr_prios_no_Brasil_com_produtos_para_cuidados_pessoais_e_hig.jpg

FONTE Essity