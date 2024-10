Estreia global da SOUEAST no Uzbequistão: grande lançamento do S07 & S09

TASHKENT, Uzbequistão, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 26 de setembro de 2024, a SOUEAST Motor sediou a Cerimônia Global de Lançamento da marca em Tashkent, Uzbequistão. Essa coletiva apresentou a nova estratégia da marca, acompanhada dos novos produtos: o Smart Premium D-class SUV S09 e o Urban Intelligent C-class SUV S07, iniciando um novo capítulo na expansão global da SOUEAST.

Nova proposta Liderando um estilo de vida EASE

Durante a conferência, a SOUEAST apresentou seu mais novo slogan, "EASE YOUR LIFE" (torne sua vida mais fácil com a EASE), que representa o compromisso da SOUEAST em integrar um estilo de vida relaxado e despreocupado a cada detalhe de seus produtos e serviços. A SOUEAST também anunciou o desenvolvimento de um novo sistema de produtos e serviços centrado em três DNAs de produtos: STYLISH、COMFORT e WARM-TECH (estilo, conforto e tecnologia de aquecimento), proporcionando aos jovens urbanos uma experiência EASE em meio a suas vidas aceleradas.

Plano estratégico: expandir para mais de 80 mercados em cinco anos

A SOUEAST integrou completamente os melhores fornecedores internacionais, um sistema global de P&D e tecnologia inteligente de produção, criando uma base sólida para sua estratégia global. O Sr. Ke, vice-presidente da SOUEAST Motor, declarou: "Estamos criando 3 centros de produção e 10 plantas KD globalmente e atualmente temos 10 centros globais de P&D. Nos próximos cinco anos, a SOUEAST pretende adentrar mais de 80 mercados globais, estabelecendo mais de 1.500 pontos de venda."

Modelos duplos para pré-venda: apresentando a série urbana premium

O S09 é o carro-chefe dos SUVs, com foco nas necessidades de deslocamento diário e viagens familiares ao ar livre dos novos usuários da elite urbana. Ele se concentra na aparência luxuosa, no espaço confortável para 7 lugares e na excelente dirigibilidade. A versão híbrida: S09DM foi lançada ao mesmo tempo. O S07 oferece opções de cinco e sete assentos, com foco no design moderno e na tecnologia inteligente, com o objetivo de proporcionar uma experiência de viagem confortável e moderna aos novos usuários jovens. O Sr. Dai, vice-presidente executivo da SOUEAST Motor, destacou que "o S09 e o S07 são apenas o começo, eles marcam oficialmente a entrada da SOUEAST no mercado do Uzbequistão e representam um novo capítulo para a marca globalmente. Nos próximos 5 anos, planejamos lançar onze produtos em dois segmentos e quatro categorias, incluindo SUVs e sedãs. A linha de SUVs abrangerá os segmentos B, C e D. Esses produtos incluirão os modelos ICE, PHEV e até BEV no futuro."

Começando no Uzbequistão, a SOUEAST oficialmente deu seus primeiros passos em direção à globalização. Com seus produtos e serviços líderes, a SOUEAST continuará a superar as expectativas dos clientes, proporcionando uma experiência relaxante e agradável de direção.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517732/SOUEAST_Motor.jpg

FONTE SOUEAST Motor