SOUEAST fait ses débuts en Ouzbékistan : Grand lancement de S07 et S09

TACHKENT, Ouzbékistan, 1er octobre 2024 /PRNewswire/-- Le 26 septembre 2024, SOUEAST Motor a organisé la cérémonie de lancement mondial de la marque à Tachkent, en Ouzbékistan. Cette conférence a dévoilé la nouvelle stratégie de la marque, ainsi que les nouveaux produits : le Smart Premium D-class SUV S09 et l'Urban Intelligent C-class SUV S07, ouvrant un nouveau chapitre dans l'expansion mondiale de SOUEAST.

Une nouvelle proposition pour un style de vie facile

Au cours de la conférence, SOUEAST a présenté le nouveau slogan de sa marque, « EASE YOUR LIFE », qui représente l'engagement de SOUEAST à intégrer un style de vie détendu et insouciant dans chaque détail de ses produits et services. SOUEAST a également annoncé le développement d'un nouveau système de produits et de services centré sur trois ADN de produits : STYLISH, COMFORT et WARM-TECH, offrant aux jeunes urbains une expérience EASE au milieu de leur vie trépidante.

Plan stratégique : S'étendre à plus de 80 marchés en cinq ans

SOUEAST a pleinement intégré des fournisseurs internationaux de premier plan, un système mondial de R&D et une technologie de fabrication intelligente, jetant ainsi des bases solides pour sa stratégie mondiale. M. Ke, vice-président de SOUEAST Motor, a déclaré : « Nous sommes en train d'établir trois centres de fabrication et dix usines KD dans le monde entier, et nous disposons actuellement de dix centres de R&D mondiaux. Au cours des cinq prochaines années, SOUEAST prévoit de pénétrer plus de 80 marchés mondiaux et d'établir plus de 1 500 points de vente. »

Deux modèles en prévente : Dévoilement de la série Urban Premium

S09 est le SUV phare, qui se concentre sur les déplacements quotidiens et les voyages familiaux en plein air des nouveaux utilisateurs de l'élite urbaine. Il met l'accent sur une apparence luxueuse, un espace confortable de 7 places et d'excellentes capacités de conduite. La version hybride : S09DM a été lancée en même temps. Le S07 offre des options de cinq et sept places, il se concentre sur un design branché et une technologie intelligente, dans le but d'offrir une expérience de voyage confortable et branchée aux nouveaux jeunes utilisateurs. M. Dai, vice-président exécutif de SOUEAST Motor, a souligné que,« S09 et S07 ne sont que le début, ils marquent officiellement l'entrée de SOUEAST sur le marché de l'Ouzbékistan et ouvrent un nouveau chapitre pour la marque à l'échelle mondiale. Au cours des cinq prochaines années, nous prévoyons de lancer onze produits dans deux segments et quatre catégories, dont des SUV et des berlines. La gamme de SUV couvrira les segments B, C et D. Ces produits comprendront des modèles ICE, PHEV, et même BEV à l'avenir. ».

En partant de l'Ouzbékistan, SOUEAST a officiellement fait son premier pas vers la mondialisation. Grâce à ses produits et services de pointe, SOUEAST continuera à dépasser les attentes de ses clients en leur offrant une expérience de conduite détendue et agréable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517732/SOUEAST_Motor.jpg