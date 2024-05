Estudo de impacto econômico revela ROI de 209% com o uso do Qlik Cloud Analytics

Entrevistados relataram melhorias na receita e na produtividade dos colaboradores, juntamente com a redução do custo total de propriedade das soluções legadas

SÃO PAULO, 27 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Qlik, líder global em integração de dados, analytics e IA, anuncia os resultados de um estudo encomendado pela Total Economic Impact (TEI ) realizado pela Forrester Consulting em nome da Qlik, examinando o potencial retorno sobre o investimento (ROI) do Qlik Cloud Analytics em suas organizações.

Em um momento em que as empresas estão coletando e monitorando mais dados do que nunca, muitas ficam limitadas por soluções locais (on-premises). Com os recentes avanços na IA, as empresas estão procurando maneiras pragmáticas, mas acionáveis, de aproveitar essa tecnologia para tomar decisões melhores e mais rápidas. Como resultado, as organizações relataram obstáculos causados por soluções de Business Intelligence (BI) legadas e em silos, resultando em oportunidades perdidas quando os dados não podem ser totalmente aproveitados para atingir os objetivos de negócios. Além disso, as organizações correm o risco de terem custos adicionais decorrentes do esforço dos funcionários no processamento manual de dados e custos contínuos ligados a suporte a soluções legadas por meio de taxas de manutenção e assinatura.

Ao implementar o Qlik Cloud Analytics, as organizações foram capazes de simplificar significativamente vários processos manuais relacionados e baseados em dados anteriormente inacessíveis, bem como reunir rapidamente informações para decisões de negócios.

As principais conclusões do estudo sobre os benefícios do Qlik Cloud Analytics incluem:

- Aumento das receitas, totalizando um risco ajustado de US$ 620.000 ao longo de três anos, devido a uma melhor tomada de decisões. A capacidade do Qlik Cloud Analytics de acessar dados, que antes estavam em silos, em um local centralizado permite que as empresas processem e atuem sobre esses dados rapidamente, eliminando tarefas de análise manual demoradas.

- Economia de tempo de 35% na análise de dados. A visualização, a agregação e a organização de dados do Qlik Cloud Analytics, juntamente com seu motor associativo que elimina as restrições presentes nas soluções baseadas em Structured Query Language (SQL), facilitam aos analistas de dados obter insights e realizar análises.

- Economia de tempo de 50%, ou US$ 2,5 milhões em valor, em tarefas de preparação de dados. As organizações obtiveram mais economia de tempo com a eliminação do trabalho manual de agregação e processamento de dados, incluindo a automação de relatórios e painéis de dados (dashboards) e o preenchimento de relatórios financeiros

- Economia de 100% no sistema legado e uma economia total de US$ 2,1 milhões em três anos. O Qlik Cloud Analytics permite que as organizações transfiram totalmente sua análise e processamento de dados para a Nuvem, permitindo que elas aposentem mais de seus sistemas legados a cada ano.

"A tecnologia exclusiva da Qlik, incluindo a profunda integração de IA, desempenha um papel importante em ajudar as organizações de hoje a acompanhar a quantidade de novos dados que estão sendo produzidos", diz Brendan Grady, Gerente Geral de Analytics da Qlik. "Com o Qlik Cloud Analytics, os clientes se beneficiam de um amplo conjunto de recursos de analytics, desde descritivos até prescritivos. Isso permite que os clientes abordem alguns de seus casos de uso mais complexos, levando a um custo total de propriedade (Total Cost of Ownwership - TCO) mais baixo e a um ROI considerável." O relatório Total Economic Impact está disponível em: https://tei.forrester.com/go/qlik/cloudAnalytics/index.html?lang=en-us.

Sobre a Qlik

A Qlik converte cenários de dados complexos em insights acionáveis, impulsionando resultados estratégicos de negócios. Atendendo a mais de 40.000 clientes globais, nosso portfólio oferece IA/ML avançada de nível empresarial e gerenciamento de dados. Somos excelentes em integração e governança de dados, oferecendo soluções abrangentes que funcionam com diversas fontes de dados. As análises intuitivas da Qlik revelam padrões ocultos, capacitando as equipes a enfrentar desafios complexos e aproveitar novas oportunidades. Nossas ferramentas de IA/ML, práticas e escaláveis, levam a decisões melhores e mais rápidas. Como parceiros estratégicos, nossa tecnologia agnóstica de plataforma e nossa experiência tornam nossos clientes mais competitivos.

© 2024 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de empresas e/ou produtos podem ser nomes comerciais, marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos proprietários aos quais estão associados.

FONTE Qlik