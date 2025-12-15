ESTUDO INÉDITO DA NEXUS REVELA QUE BRASILEIROS APOIAM INOVAÇÃO E VEEM PATENTES COMO ESSENCIAIS PARA GARANTIR A CRIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Dados mostram também que 83% acreditam que o futuro da saúde no país depende diretamente do investimento da indústria farmacêutica em pesquisa e inovação

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Uma nova pesquisa nacional, realizada pela Nexus e encomendada pelo Movimento Brasil pela Inovação, revela que a população brasileira reconhece, de forma ampla, a importância da inovação, das patentes e do investimento contínuo em ciência para garantir acesso a novas tecnologias. O levantamento inédito, realizado com mais de 2 mil pessoas a partir de 18 anos, nas 27 unidades da Federação, identificou que, embora o tema ainda seja pouco conhecido, quando explicado, desperta apoio significativo da população às regras de proteção à propriedade intelectual.

O estudo revela um avanço importante: embora apenas 1 em cada 4 brasileiros conheça como funciona as regras de propriedade intelectual no Brasil, 59% declaram apoiar a exclusividade do uso da patente por 20 anos quando são informados sobre o papel desse mecanismo na viabilização de inovações tecnológicas.

A pesquisa também mostra preocupação com a morosidade regulatória:

80% dos entrevistados afirmam que o processo burocrático e lento de registro de patentes pode prejudicar, em alguma medida, a oferta de novos medicamentos no Brasil, por exemplo.

O estudo capturou, ainda, as seguintes percepções sobre possíveis mudanças no prazo de proteção patentária:

63% acreditam que encurtar o prazo de validade das patentes pode estimular a saída de empresas de saúde do país;

61% afirmam que a redução dos 20 anos de proteção das patentes desestimula pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores;

59% reconhecem que encurtar o prazo de validade das patentes diminui o acesso a tratamentos inovadores no mercado;

Outros 63% concordam que, se assegurado o tempo de patente em um país, mais rápido novos tratamentos chegam à população.

Quando o assunto é saúde, os brasileiros se mostram ainda mais preocupados. Segundo o estudo, 83% acreditam que o futuro da saúde no país depende diretamente do investimento da indústria farmacêutica em pesquisa e inovação. O dado sinaliza a compreensão da sociedade sobre o impacto da ciência na ampliação de terapias eficazes, especialmente no enfrentamento de doenças crônicas.

"Os resultados deste estudo comprovam que os brasileiros compreendem que a segurança jurídica e a previsibilidade do sistema de patentes são fundamentais para que o país continue atraindo investimentos em pesquisa, desenvolvimento e produção de terapias avançadas. A pesquisa reforça a importância de ampliar o debate público sobre propriedade intelectual, desmistificar o tema e aproximar a ciência da população", conclui Thiago Falda, Presidente Executivo da ABBI e porta-voz do Movimento.

Metodologia

A Nexus realizou um total de 2.005 entrevistas face-a-face em uma amostra representativa da população brasileira a partir de 18 anos, nas 27 Unidades da Federação. A amostra foi controlada a partir das cotas de (a) sexo, (b) idade, (c) escolaridade, (d) região e (e) condição do município. As entrevistas foram realizadas entre 14 e 18 de novembro de 2025.

Sobre o Movimento Brasil pela Inovação: uma coalizão inédita liderada pelas instituições: Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI), Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Instituto Brasileiro de Comércio Internacional, Investimento e Sustentabilidade (IBCIS), Instituto Livre Mercado (ILM) e CropLife Brasil. O grupo atua para sensibilizar o debate público, mostrando como a aprovação do PTA (Emenda nº 4 do PL2210/2022 ou do PL 5810/2025) é fundamental para garantir a inovação e o ciclo virtuoso gerado pela inovação, impulsionar o crescimento de diferentes indústrias e transformar a vida de todos os brasileiros. Mais informações em: https://brasilpelainovacao.com.br/

Sobre a Nexus

Apaixonados por dados, a Nexus é uma empresa da FSB Holding que alia a precisão da tecnologia, incluindo inteligência artificial, com a criatividade do olhar humano para buscar diagnósticos mais precisos. Nascemos da fusão do instituto de pesquisa de opinião com a área de inteligência de dados da FSB Holding, o maior e mais completo ecossistema de gestão da reputação da América Latina.

FONTE Coalizão Brasil Pela Inovação