Evento "Explorando alternativas de captação: estratégias financeiras para o crescimento empresarial" da MZ reúne mais de 150 profissionais do mercado de capitais

SÃO PAULO, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A MZ, líder global em soluções de relações com investidores, realizou com sucesso o evento "Explorando alternativas de captação: estratégias financeiras para o crescimento empresarial" na última sexta-feira, 07 de junho. O encontro reuniu mais de 150 profissionais do mercado de capitais para discutir estratégias financeiras e alternativas de captação de recursos, incluindo processos de IPO e emissões de títulos.

O evento foi uma importante oportunidade para as companhias interessadas em explorar novas formas de captar recursos e desenvolver estratégias financeiras robustas para impulsionar seu crescimento e sustentabilidade. Com uma programação rica e diversificada, os participantes puderam compartilhar conhecimentos, fortalecer conexões e aprender com a experiência de especialistas renomados. Acompanhe alguns dos pontos discutidos a seguir.

Painel 1: O que muda após um IPO e como criar uma jornada de valor no mercado

Moderado por Amanda Munhoz, sócia da MZ, o painel contou com a participação de Daniel Soraggi, CFO e IRO da Estapar. Daniel compartilhou a experiência da Estapar com o IPO realizado em 2020, ressaltando a importância de se cercar de profissionais experientes, iniciar os processos com antecedência e simplificar as etapas. "Tudo muda para melhor após o IPO", destacou Daniel, mencionando melhorias na governança corporativa, estratégia e visibilidade da empresa.

Painel 2: Preparação e custos para abertura de capital no Brasil

Com mediação de Cássio Rufino, CFO e COO da MZ, o segundo painel trouxe insights valiosos de Carlos Zanotta, sócio da Capital Markets na Deloitte, e Rogério Santana, Head of Client Relationship da B3. Na conversa, Zanotta enfatizou os principais custos do processo de IPO, como os bancos, advogados e auditores, deixando como dica a integração de toda a equipe durante esta etapa. "Você precisa mobilizar o time e garantir quem são os seus assessores. Não fique só no que é obrigatório, ajuste os seus gaps e se antecipe a eles". Já Rogério destacou a importância de criar relacionamentos com potenciais investidores bem antes do IPO. "Quando eles já conhecem a empresa, sua estratégia e sua capacidade de execução você ganha confiança". Não tenha medo do processo", aconselhou Zanotta.

Painel 3: O valor de uma estratégia de RI em empresas de capital fechado

O terceiro painel, também moderado por Cássio Rufino, contou com a participação de Marcus Thieme, CFO da Caramuru Alimentos. Marcus discutiu a importância de um programa de RI mesmo em empresas de capital fechado, destacando os benefícios de uma boa comunicação com o mercado e a preparação adequada da empresa. "Nós, por exemplo, temos um linkedin muito ativo. Use essa plataforma para falar sobre sua empresa, é o seu público. Crie uma cultura de comunicação com o mercado", incentivou Marcus.

Painel 4: Emissão de títulos: estratégias e oportunidades para empresas

João Marin, sócio da MZ, moderou o painel que teve as participações inspiradoras de Felipe Souto, CEO do Grupo Bloxs, e Marcos Arruda. Ambos discutiram como a resolução 360 facilitou o acesso ao mercado de capitais. "As coisas estão mudando muito rápido. O que tenho percebido nos últimos anos é que está cada vez mais viável para empresas de médio porte, e até mesmo àquelas de pequeno porte, acessarem o mercado de capitais", disse Marcos. "Estamos vivendo um momento transformacional", afirmou Felipe, que também destacou o papel da tecnologia e da regulação nesse processo.

Painel 5: A importância do rating nas decisões de investimento

Com a moderação de Marcele Magalhães, sócia da MZ, a quinta discussão do dia contou com Alexandre Garcia, Diretor e Analista de Corporates, e Nathalia Seoane, Senior Director, ambos da Fitch Ratings. Duarnte a bate o papo, Nathalia destacou a importância do rating para investidores e empresas. "Do ponto de vista do investidor, o rating traz mais conforto, transparência e te ajuda na alocação de dívida. Já para empresas, ele auxilia na gestão interna e no maior poder de barganha com fornecedores e clientes. Inclusive, nossos próprios clientes afirmam isso". Por outro lado, Alexandre explicou os fatores qualitativos e quantitativos analisados nas avaliações de crédito. "A gente começa analisando fatores qualitativos, aspectos de governança corporativa, questões ESG e também o grupo no qual a empresa está inserida. Depois vem o quantitativo que envolve as demonstrações financeiras e outros números da companhia", explica.

Painel 6: Mercado de acesso e como implementar uma estratégia para aumento de liquidez

Moderado por PH Zabisky, CEO da MZ, o sexto painel contou com Patrícia Stille, Co-Fundadora e CEO, e Rodrigo Fiszman, Sócio e Presidente Conselho, ambos da BEE4. Rodrigo enfatizou os benefícios do acesso ao capital, como a facilidade para aquisições e a visibilidade. Também destacou que "para empresas familiares isso também facilita o desenvolvimento e a evolução para se tornar uma corporation". Já Patrícia destacou a importância de um ecossistema bem definido. "A medida que a gente vai expandindo nosso ecossistema, vamos construindo liquidez e gerando valor para a companhia", completou.

Painel 7: Processo de captação de recursos: preparação e obrigações

Fechando o evento, com moderação de Angela Pugliese, cofundadora e presidente do W-CFO Brazil, o painel teve a participação de Christiane Bechara, Sócia, CFO e Head de Compliance da KPTL - Venture Capital, Jorge Planet Mira, Vice-Presidente da Datasite, e Taeli Tremarin Klaumann, CFO da Conta Simples. Falando sobre preparação e obrigações, Christiane destacou a necessidade de uma boa estrutura para diligência. "Além dos pontos básicos, tenha um registro na junta comercial, um captable em ordem, um balancete recente e contratos e propriedade intelectual no nome da companhia". Enquanto isso, Jorge explicou como a tecnologia pode acelerar e melhorar o processo de captação, e Taeli enfatizou a importância de comunicar bem o negócio durante a captação de recursos. "Isso define o resultado de uma negociação", ressaltou.

O evento foi um sucesso, proporcionando um ambiente propício para a troca de conhecimentos e experiências, e reafirmando o compromisso da MZ em fortalecer as conexões e o crescimento sustentável das empresas.

