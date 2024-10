Exness faz grande sucesso com LALIGA: evento marcante marca parceria latino-americana

LIMASSOL, Chipre, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Exness, líder global em corretagem de múltiplos ativos, mostrou seu papel como Parceira Regional Oficial da LALIGA na América Latina com um evento espetacular neste fim de semana. A celebração atraiu centenas de fãs entusiastas de futebol e trading, destacando a poderosa fusão de esportes e finanças.

Este encontro marcante destacou o compromisso da Exness em se envolver com o público latino-americano por meio da linguagem universal do futebol.

Press Conference with Exness CMO, Alfonso Cardalda, and LALIGA Partnership and Licensing Director, Javier Gurrea-Nozaleda

O evento, organizado pela personalidade da televisão, atriz e apresentadora esportiva Andrea Sola, foi um banquete para qualquer pessoa com paixão pelo futebol, com público de alto calibre na forma de The Beast Maxi Rodríguez, que jogou por clubes de primeira linha como Atlético Madrid, Liverpool e Espanyol em seu auge, sem mencionar ter sido limitado a 57 vezes por seu país de origem, a Argentina, marcando 16 gols no processo.

A Exness foi representada por seu diretor de marketing, Alfonso Cardalda, cujo discurso sobre sua paixão pelo futebol DA LALIGA, sua importância na América Latina e seu desejo de que as duas organizações compartilhassem seus valores comuns foi bem recebido pelos participantes de toda a América Latina, bem como por influenciadores locais como Nicolas Palacios, Wayo Castellanos e Patricio Madrazo. Javier Gurrea-Nozaleda, Diretor de Parceria e Licenciamento DA LALIGA, ecoou os sentimentos calorosos e expressou seus desejos de uma parceria longa e frutífera.

Em seu discurso de abertura, Alfonso Cardalda, dirigiu-se aos participantes, expressando: "Este evento solidificou uma parceria muito significativa entre a Exness e a LALIGA e atuou como um marco significativo para reunir aqueles que negociam com paixão. Somos gratos pela excelente participação e entusiasmo de figuras-chave de nossa crescente comunidade na América Latina e esperamos ansiosamente por nossa segunda temporada de parceria com a LALIGA."

Por seu lado, Javier Gurrea-Nozaled enfatizou: "Esta aliança representa a realização de um dos principais objetivos da LALIGA na região, a parceria com empresas com grande potencial e reconhecimento para criar sinergias em conjunto. Com a Exness, teremos atividades para que todos os fãs da LALIGA na América Latina possam experimentar o melhor da nossa competição e aproximá-los da paixão da LALIGA."

Após uma conferência de imprensa com a mídia de toda a América Latina, os participantes tiveram a oportunidade de fazer networking e sessões de autógrafos, bem como atividades divertidas com temas de futebol. O destaque do dia foi uma exibição ao vivo em tela grande do ELDERBI, a partida ferozmente disputada entre os principais times de Madri – Atlético e Real, com Andrea e Maxi dando sua opinião especializada sobre os destaques da partida no intervalo.

A associação com a LALIGA e a sua enorme influência elevam a notoriedade e a perceção da marca Exness, à medida que promovem a sua expansão estratégica na região. Como Parceiro Regional Oficial, a Exness se integrará ainda mais profundamente à comunidade local e impulsionará fortes associações de marcas. Os traders da região podem esperar que a Exness crie muitas experiências emocionantes com equipes DA LALIGA e jogadores atuais e antigos.

A Exness usa uma combinação única de tecnologia e ética para criar um mercado favorável para os traders e elevar o benchmark do setor. Seu ethos e visão giram em torno de oferecer aos seus clientes uma experiência de negociação sem atrito, dando vida aos mercados financeiros da maneira que devem ser experimentados.

A LALIGA é o maior ecossistema de futebol do mundo. É uma associação desportiva privada composta pelos 20 SADs e clubes da LALIGA EA Sports e pelos 22 clubes da LALIGA HYPERMOTION, e é responsável pela organização de competições de futebol profissional em Espanha. A LALIGA tem mais de 200 milhões de seguidores em todo o mundo através das redes sociais, em 16 plataformas e em 20 idiomas diferentes. Com sede em Madrid (Espanha), possui a mais extensa rede internacional de qualquer propriedade desportiva e está presente em 41 países através de 11 escritórios e 44 delegados. A organização realiza seu trabalho social por meio de sua FUNDAÇÃO e foi a primeira liga de futebol profissional do mundo a criar uma liga para jogadores com deficiência intelectual: a LALIGA Genuine.

Isenção de responsabilidade: aplicam-se restrições regionais. A Exness não presta serviços a residentes de várias jurisdições.

