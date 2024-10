Exness marque des points avec LALIGA : un événement historique marque le partenariat avec l'Amérique latine

LIMASSOL, Chypre, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Exness, un leader mondial de courtage multi-actifs, a mis en avant son rôle de partenaire régional officiel de LALIGA en Amérique latine lors d'un extraordinaire événement ce week-end. La célébration a attiré des centaines de fans enthousiastes de football et de trading, mettant en évidence la puissante fusion du sport et de la finance.

Ce rassemblement historique a souligné l'engagement d'Exness de s'impliquer auprès du public latino-américain par le biais du langage universel du football.

Press Conference with Exness CMO, Alfonso Cardalda, and LALIGA Partnership and Licensing Director, Javier Gurrea-Nozaleda

L'événement, animé par une personnalité de la télévision, l'actrice et la présentatrice sportive Andrea Sola, fut un véritable plaisir pour tous les passionnés de football, avec la présence exceptionnelle de The Beast Maxi Rodríguez, qui a joué pour des clubs de première division comme l'Atlético Madrid, Liverpool et l'Espanyol à l'époque de sa splendeur, sans oublier qu'il a été sélectionné 57 fois pour son pays d'origine, l'Argentine, et qu'il a marqué 16 buts au passage.

Exness était représentée par son directeur Marketing, Alfonso Cardalda, dont le discours sur sa passion pour le football LALIGA, son importance en Amérique latine et son désir de voir les deux organisations partager leurs valeurs communes a été bien accueilli par les participants venus de toute l'Amérique latine, ainsi que par des influenceurs locaux tels que Nicolas Palacios, Wayo Castellanos et Patricio Madrazo. Javier Gurrea-Nozaleda, directeur des partenariats et des licences chez LALIGA, s'est fait l'écho de ces sentiments chaleureux et a exprimé ses vœux pour un partenariat long et fructueux.

Dans son discours d'ouverture, Alfonso Cardalda s'est adressé aux participants en déclarant : « Cet événement a permis de consolider un partenariat très marquant entre Exness et LALIGA, et a constitué une étape importante dans le rapprochement de celles et ceux qui font des affaires avec passion. Nous sommes reconnaissants de la participation exceptionnelle et de l'enthousiasme des personnalités clés de notre communauté latino-américaine en pleine expansion, et nous sommes ravis d'entamer notre deuxième saison de partenariat avec LALIGA ».

De son côté, Javier Gurrea-Nozaled a souligné : « Cette alliance représente la réalisation de l'un des principaux objectifs de LALIGA dans la région, à savoir s'associer à des entreprises à fort potentiel et reconnues pour créer des synergies ensemble. Avec Exness, nous organiserons des activités afin que tous les fans de la LALIGA en Amérique latine puissent vivre le meilleur de notre compétition et se rapprocher de la passion de la LALIGA ».

Après une conférence de presse réunissant des représentants des médias de toute l'Amérique latine, les participants ont eu la possibilité de nouer des contacts, de se faire signer des autographes et de participer à des activités ludiques sur le thème du football. Le point fort de la journée fut la retransmission en direct sur grand écran d'ELDERBI, le match âprement disputé entre les meilleures équipes de Madrid, l'Atlético et le Real, avec Andrea et Maxi donnant leur avis d'experts sur les faits marquants du match à la mi-temps.

L'association avec LALIGA et son incroyable influence renforce la notoriété et la perception de la marque Exness, qui poursuit son expansion stratégique dans la région. En tant que partenaire régional officiel, Exness s'intégrera encore plus profondément dans la communauté locale et favorisera de fortes associations avec la marque. Les traders de la région peuvent s'attendre à ce qu'Exness crée de nombreuses expériences passionnantes avec les équipes LALIGA et les joueurs actuels et anciens.

À propos d'Exness

Exness utilise une combinaison unique de technologie et d'éthique pour créer un marché favorable aux traders et élever le niveau de référence du secteur. Son éthique et sa vision consistent à offrir à ses clients une expérience de trading fluide en donnant vie aux marchés financiers de la manière dont ils devraient être vécus.

À propos de LALIGA

LALIGA est le plus grand écosystème de football au monde. Cette association sportive privée est composée des 20 SAD et clubs de LALIGA EA SPORTS et de 22 clubs de LALIGA HYPERMOTION. Elle est responsable de l'organisation des compétitions de football professionnel en Espagne. LALIGA compte plus de 200 millions d'abonnés dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux, sur 16 plateformes et dans 20 langues différentes. Basée à Madrid (Espagne), elle possède le réseau international le plus étendu de toutes les entités sportives et est présente dans 41 pays à travers 11 bureaux et 44 délégués. L'organisation, qui effectue son travail social par l'intermédiaire de sa FONDATION, a été la première ligue de football professionnel au monde à créer une ligue pour les footballeurs atteints de déficiences intellectuelles : LALIGA Genuine.

Avis de non-responsabilité : Des restrictions régionales s'appliquent. Exness ne fournit pas de services aux résidents de plusieurs juridictions.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2520434/Exness.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2474457/4842110/Exness_Logo.jpg