Exposição "Mantos Campeões" Encerra sua Temporada neste Final de Semana, no Shopping Pátio Higienópolis

- Atrium Central do Pátio Higienópolis (São Paulo) reúne camisas originais - os "mantos campeões" - de lendas do futebol desde 1950, incluindo o agasalho dos anos 60 da seleção brasileira, viralizado globalmente ao ser usado por Bad Bunny, em sua apresentação no Brasil, em fevereiro deste ano (2026). Completam a mostra camisas de seleções de outros países, num total de 18 peças.

SÃO PAULO, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Para homenagear seleções mundiais que participaram de Copas de 1950 a 2022, o Pátio Higienópolis buscou o maior colecionador de camisas originais de futebol (Guinness Book de 2024), o brasileiro Cassio Brandão, criador da Alambrado Futebol e Cultura, que assina este projeto. De seu acervo de mais de 7 mil camisas e outros itens de futebol, foram selecionadas originais que fazem parte da exposição inédita Mantos Campeões, que se encerra neste domingo, 26 de julho. Na exposição, o visitante também conhece a história e as curiosidades das camisas e a evolução dos modelos conforme a época.

A cuidadosa escolha contou com a curadoria do próprio Brandão, corintiano fanático que buscou ídolos de todos os times para compor sua seleção dos sonhos. Para construir seu acervo, a Alambrado busca entre familiares de jogadores, profissionais dos bastidores das seleções, torcedores e outros colecionadores.

A seleção de Mantos Campeões conta com camisas originais de times brasileiros a partir de 1950 até os anos 2000, incluindo o agasalho da seleção de 1962 usado por Bad Bunny como homenagem ao Brasil, em seu show em São Paulo (fevereiro de 2026). Além de camisas brasileiras, fazem parte da exposição peças oficiais ou de jogo de seleções mundiais: Alemanha (modelo torcedor, 1994), Argentina (camisa de jogo, Messi, 2014), Espanha (modelo torcedor personalizada, 2008, David Vila), França (modelo torcedor de 1998, personalizada Zidane), Inglaterra (camisa de jogo, 2014, jogador Rooney), Itália (camisa de jogo, 2012, jogador Cassiano) e Uruguai (camisa de jogo, 2014, jogador Lugano).

No mesmo espaço expositivo, os visitantes podem brincar de chute a gol e demonstrar suas habilidades no pebolim.

Mantos Campeões

Exposição com camisas originais de jogadores dos anos 50 aos dias de hoje e de camisas oficiais de seleções mundiais .

dos anos 50 aos dias de hoje e de . Atividades associadas ao mundo do futebol, como chute a gol e pebolim

SHOPPING PATIO HIGIENÓPOLIS, Atrium Central (Piso Veiga Filho)

Av. Higienópolis, 618, São Paulo SP

Até 26 de julho, segunda a sábado das 10h às 20h; domingos e feriados, das 12h às 20h.Gratuito.

Informações adicionais, www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis e @patiohigienopolis (redes sociais).

FONTE Shopping Pátio Higienópolis