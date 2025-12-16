Pátio Higienópolis Informa os Horários Especiais para Dezembro

Notícias fornecidas por

Shopping Pátio Higienópolis

16 dez, 2025, 13:45 GMT

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A partir desta segunda-feira (15), o Shopping Pátio Higienópolis opera em horário expandido, até às 23 horas, de segunda a sábado.  Os novos horários para o mês são:

  • Até 23 de dezembro, das 10h às 23 horas, de segunda a sábado. Aos domingos, das 10h às 22h. Alimentação, diariamente a partir das 11h.
  • 24 de dezembro, das 10h às 18h.
  • 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, das 14h às 20h (abertura opcional, variando de loja para loja).
  • 26 a 30 de dezembro, das 10h às 22h.
  • 31 de dezembro, até 16 horas.
Continue Reading
Visitas à biblioteca do Papai Noel até 24/12
Visitas à biblioteca do Papai Noel até 24/12

As atrações especiais se encerram no dia 24 de dezembro, às 18h: Conversa e foto com Papai Noel, Oficina Infantil "Pinte o Ursinho" e a campanha Compre e Ganhe.

Mundo Mágico das Histórias de Natal -   Para o Natal 2025, o Pátio Higienópolis preparou decoração interativa com tema em histórias de Natal, com mais de 2 mil livros cenográficos, distribuídos pelo cenário central e árvore de mais de 25 metros de altura, visível por todos os pisos.   A conversa do Papai Noel é ambientada em sua biblioteca, onde os pequenos e suas famílias podem ser fotógrafos e levar para casa o registro deste momento. As visitas podem ser agendadas pelo aplicativo Iguatemi One (escolher Pátio Higienópolis, aba eventos).  No local, sujeito, à fila de espera.

Para a campanha Compre-Ganhe, ao totalizar R$ 1.000,00 em compras, o cliente recebe um Panettone Pati Piva de 908 gramas (um panetone por CPF). Para isso, deve cadastrar-se no aplicativo Iguatemi One, upload os comprovantes fiscais (que devem incluir também o CPF) e seguir as orientações. (A campanha vai até 24 de dezembro, ou até o final de estoque)

 O Shopping Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis, 618, São Paulo – SP.

Inaugurado em outubro de 1999, o Shopping Pátio Higienópolis é hoje um complexo que reúne cerca de 300 operações, entre moda, gastronomia, lazer, cultura e artes e serviços. Integram o empreendimento a Casa Higienópolis, imóvel do início do século XX tombado e restaurado pelos seus proprietários (que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes) - além do Teatro UOL e áreas com vegetação natural e a céu aberto – como o Boulevard e o Terraço do Pátio.

Para mais informações, basta acessar www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846698/Natio__Patio_Higienopolis_Natal__25__5.jpg

FONTE Shopping Pátio Higienópolis

Da mesma fonte

Pátio Higienópolis inicia campanha Compre-Ganhe para o Natal 2025

Pátio Higienópolis inicia campanha Compre-Ganhe para o Natal 2025

O Shopping Pátio Higienópolis Inicia nesta segunda-feira, 1º. de dezembro, a campanha Compre-Ganhe, do Natal 2025. Com R$1.000,00 (um mil reais) em...
Pátio Higienópolis participa da 6ª edição do 'Collections' com colecionáveis da suíça Kuhn Rikon

Pátio Higienópolis participa da 6ª edição do 'Collections' com colecionáveis da suíça Kuhn Rikon

Reafirmando seu compromisso em proporcionar experiências exclusivas para os seus clientes, o Pátio Higienópolis faz parte da 6ª edição do Iguatemi...
More Releases From This Source

Explorar

Retail

Retail

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics