Pátio Higienópolis Informa os Horários Especiais para Dezembro

SÃO PAULO, 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A partir desta segunda-feira (15), o Shopping Pátio Higienópolis opera em horário expandido, até às 23 horas, de segunda a sábado. Os novos horários para o mês são:

Até 23 de dezembro, das 10h às 23 horas, de segunda a sábado. Aos domingos, das 10h às 22h. Alimentação, diariamente a partir das 11h.

24 de dezembro, das 10h às 18h.

25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, das 14h às 20h (abertura opcional, variando de loja para loja).

26 a 30 de dezembro, das 10h às 22h.

31 de dezembro, até 16 horas.

Visitas à biblioteca do Papai Noel até 24/12

As atrações especiais se encerram no dia 24 de dezembro, às 18h: Conversa e foto com Papai Noel, Oficina Infantil "Pinte o Ursinho" e a campanha Compre e Ganhe.

Mundo Mágico das Histórias de Natal - Para o Natal 2025, o Pátio Higienópolis preparou decoração interativa com tema em histórias de Natal, com mais de 2 mil livros cenográficos, distribuídos pelo cenário central e árvore de mais de 25 metros de altura, visível por todos os pisos. A conversa do Papai Noel é ambientada em sua biblioteca, onde os pequenos e suas famílias podem ser fotógrafos e levar para casa o registro deste momento. As visitas podem ser agendadas pelo aplicativo Iguatemi One (escolher Pátio Higienópolis, aba eventos). No local, sujeito, à fila de espera.

Para a campanha Compre-Ganhe, ao totalizar R$ 1.000,00 em compras, o cliente recebe um Panettone Pati Piva de 908 gramas (um panetone por CPF). Para isso, deve cadastrar-se no aplicativo Iguatemi One, upload os comprovantes fiscais (que devem incluir também o CPF) e seguir as orientações. (A campanha vai até 24 de dezembro, ou até o final de estoque)

O Shopping Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis, 618, São Paulo – SP.

Inaugurado em outubro de 1999, o Shopping Pátio Higienópolis é hoje um complexo que reúne cerca de 300 operações, entre moda, gastronomia, lazer, cultura e artes e serviços. Integram o empreendimento a Casa Higienópolis, imóvel do início do século XX tombado e restaurado pelos seus proprietários (que, por sua vez, abriga o Museu Paço das Artes) - além do Teatro UOL e áreas com vegetação natural e a céu aberto – como o Boulevard e o Terraço do Pátio.

Para mais informações, basta acessar www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis.

