Extensão da Linha 6 do Metrô de Santiago é inaugurada, reduzindo o tempo de deslocamento em 87%

Testemunhamos mais de 10 unidades de equipamentos da XCMG Machinery trabalhando no local com um projeto de consumo de combustível reduzido

SANTIAGO, Chile, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma ação significativa para aprimorar a mobilidade urbana e reduzir os tempos de deslocamento para mais de 90.000 residentes, o presidente chileno, Gabriel Boric, iniciou oficialmente a construção da extensão da Linha 6 do Metrô de Santiago. O projeto, com um investimento de US$ 196 milhões e conclusão prevista para 2027, pretende ampliar a linha do metrô em mais três quilômetros para economizar 87% do tempo de deslocamento dos residentes locais.

Uma escavadeira da XCMG Machinery está em uso na cerimônia de inauguração do canteiro de obras do projeto de extensão da Linha 6 do Metrô de Santiago, no Chile, entre mais de 10 unidades de equipamentos de terraplenagem da empresa, incluindo carregadeiras e retroescavadeiras. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Durante a cerimônia de inauguração, com a presença de dignitários e autoridades locais, o presidente Boric destacou que "a construção desta linha de metrô trará conveniência para áreas anteriormente carentes de nossa cidade. Esta iniciativa simboliza desenvolvimento, equidade e segurança".

A inauguração contou com mais de dez unidades de máquinas de terraplenagem da XCMG Machinery, incluindo carregadeiras, retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas, como a XE150BR, iniciando a obra. O modelo XE150BR apresenta um novo motor potente, desenvolvido com a Cummins, que oferece alto torque em baixas velocidades, ao mesmo tempo que reduz o consumo de combustível em até 7% em comparação aos modelos anteriores. Equipadas com componentes hidráulicos de última geração da empresa e seu sistema de controle inteligente proprietário (XEICS), essas máquinas prometem eficiência e durabilidade no local.

Os componentes estruturais primários da XE150BR passaram por otimização de análise de elementos finitos e foram submetidos a avaliações operacionais de alta intensidade e longo prazo, resultando em prolongamento da vida útil. Todas as peças de manutenção de rotina são facilmente acessíveis a partir do solo, economizando tempo e esforço e aumentando a segurança. A cabine recém-injetada vem de fábrica com vidro laminado de dupla camada, bloqueando efetivamente o ruído. Além disso, o interior da cabine apresenta um painel de controle integrado, uma nova tela plana antirreflexo, com uma aparência elegante e moderna, um novo amortecedor a óleo de silicone e um assento com suspensão totalmente ajustável para uma operação mais confortável.

Ao acoplar diferentes ferramentas de trabalho, a XE150BR pode executar inúmeras funções, como britagem, agarramento, perfuração, compactação e escavação. Não é apenas amplamente utilizada em projetos de terraplenagem de pequena escala, como engenharia municipal, reparação de estradas, demolição de concreto, colocação de cabos e tubulações de água, cultivo de jardins e dragagem de valas de rios, mas também oferece vantagens em transporte, consumo de energia, flexibilidade e adaptabilidade. É particularmente adequada para operações em canteiros de obras confinados.

Para notícias mais atualizadas da XCMG Machinery, visite https://www.xcmgglobal.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2406554/An_Excavator_XCMG_Machinery_Is_Use_Groundbreaking_Ceremony_Construction_Site.jpg

FONTE XCMG Machinery