Festival do Cliente da XCMG em Xuzhou encanta mais de 1.200 convidados internacionais com um rico patrimônio cultural

XUZHOU, China, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Mais de 1.200 convidados internacionais, provenientes de mais de 60 países exploraram o rico patrimônio de Xuzhou, na China, durante o recente Festival do Cliente da XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG"). O evento incluiu passeios por locais históricos, experiências culturais imersivas e apresentações espetaculares que mostraram a cultura tradicional chinesa.

O festival ofereceu um itinerário diversificado que fascinou seus clientes internacionais. Os convidados visitaram o distrito histórico e cultural de Hui Long Nest—uma área de turismo e lazer nacional, conhecida por seu charme antigo, com telhados feitos de telhas pretas e paredes de pedra. Para aprimorar a experiência dos visitantes internacionais, foi montada uma zona interativa do Patrimônio Cultural Imaterial (Intangible Cultural Heritage - ICH) no centro do distrito, onde os visitantes participaram de atividades, como a confecção de leques em laca, decalques em placas de pedra, pintura com açúcar e experimentaram Hanfu—as tradicionais roupas chinesas do povo Han.

Um dos destaques foi uma visita ao local de apresentações Pengcheng Fenghua, onde os convidados desfrutaram de uma experiência com encenações interativas. "Vestir Hanfu fez com que eu me sentisse como uma rainha; é uma tradição muito bonita", disse Bowman Karen, da África do Sul, que marcou presença com a amiga Gibson Liza Marie. Ambas ficaram fascinadas com o contraste entre modernidade e tradição, evidente em toda a visita.

O Sr. Fatimatou, de Camarões, interessou-se especialmente pelos decalques em pedras da ICH. Ele habilmente criou decalques com a sua frase favorita: "contentamento," demonstrando um profundo envolvimento com essa antiga forma de arte. Entretanto, Chen Shujing, de Kaohsiung, de Taiwan, não resistiu à compra de onze sachês aromáticos para levar de presente para casa.

A jornada pela história de Xuzhou continuou com os visitantes ouvindo histórias sobre os reis Chu, no Shizi Mountain King Tomb Museum; antes de explorarem os locais de guerreiros de terracota nas proximidades e as tumbas pintadas da dinastia Han—que lhes ofereceram uma visão íntima da coleção cultural milenar da China.

Quando a noite caiu sobre o lago Yunlong, os visitantes assistiram a uma apresentação mágica no show Pengcheng Fenghua. Sob luzes deslumbrantes e, acompanhados por apresentações de dança em barcos, visuais tecnologicamente avançados criaram uma experiência hipnotizante. Refletindo sobre os momentos inesquecíveis durante a apresentação do Pangcheng Fenghua, Siyafa Kobusingye, de Kampala, em Uganda, disse: "Nunca vi nada igual, foi uma apresentação mágica; especialmente quando começou a chover durante o show—foi surreal".

"A integração de efeitos de luz com elementos naturais, como chuva e trovões, seguida de um nascer da lua, foi de uma beleza de tirar o fôlego", comentou Kobusingye, depois de assistir a esse espetáculo único de 70 minutos que misturou perfeitamente passado e presente.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2422643/video.mp4

