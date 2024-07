Fábrica da Clarios no Brasil recebe certificação em energia renovável

A planta localizada em Sorocaba (SP) é 100% energia limpa. RECs de energia atestam que todas as baterias fabricadas na unidade são produzidas com energia elétrica carbono neutro

SOROCABA, Brasil, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Clarios, líder global em soluções avançadas de armazenamento de energia, proprietária, dentre outras marcas, da Baterias Heliar, alcançou um marco ambiental na fábrica localizada em Sorocaba (SP). A unidade brasileira acaba de receber o Certificado de Energia Renovável - REC Brasil, que comprova o uso de energia elétrica totalmente renovável. Isso significa que a unidade neutraliza 100% das emissões de carbono associadas ao consumo de eletricidade em suas instalações.

Legenda da foto: ao centro segurando a placa, Alex Pacheco, vice-presidente e gerente geral da Clarios no Cone Sul, à direita, Ulisses Marçal, engenheiro de instalações na Clarios; à esquerda Mateus Ducati, coordenador de Marketing Instituto Totum; Ernani Kato, diretor de Operações da Clarios e Márcio Mariya, gerente de Engenharia de Processos.

O REC Brasil atesta que a energia gerada e injetada no sistema elétrico por determinado projeto de geração provém de fonte renovável. Desde 2023, a planta da Clarios alcança uma redução de aproximadamente 4.400 toneladas de CO2 por ano.

Ulisses Marçal, engenheiro de instalações na Clarios, explica que cada REC representa uma unidade de geração de energia renovável. Segundo ele, a nível de comparação, 1 REC é igual a 1 megawatt hora injetado no sistema elétrico.

"Nossas baterias são projetadas para que até 99% dos materiais possam ser reaproveitados para fazer novas baterias ou outros produtos e agora são produzidas a partir de uma energia 100% renovável, ou seja, toda bateria produzida pela Clarios Brasil é produzida e carregada com uso de energia limpa. Com essa abordagem proativa, reafirmamos nosso compromisso com a inovação e a responsabilidade ambiental", complementa Ulisses Marçal.

A usina fornecedora da energia utilizada pela Clarios Brasil atende a cinco dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): erradicação da pobreza (1), energia limpa e acessível (7), redução das desigualdades (10), ação contra a mudança global do clima (13) e vida terrestre (15).

"O certificado tem como um dos grandes benefícios, a rastreabilidade e a comprovação da origem renovável da energia consumida. O REC Brasil representa o compromisso com a preservação ambiental e comprova que a Clarios segue as melhores práticas da agenda ESG (Ambiental, Social e Governança)", reforça Ulisses Marçal.

A Clarios é exemplo de responsabilidade climática tendo sido vencedora do "Prêmio Economia Circular 2023", cedido pelo World Sustainability Awards. A cada hora, de cada dia, em todo o seu sistema global, a Clarios coleta e transforma cerca de 8.000 baterias usadas em novas. Para cada bateria que sai nova de fábrica, uma bateria usada é reciclada, gerando matéria-prima para um novo ciclo.

Sobre a Clarios

A Clarios é líder mundial em soluções avançadas de armazenamento de energia. Trabalhamos em parceria com nossos clientes do mercado de reposição e de equipamentos originais para atender à crescente demanda do mercado por aplicações mais inteligentes, em escala global. Nossos 16.000 funcionários desenvolvem, fabricam e distribuem um portfólio de tecnologias em baterias para praticamente todos os tipos de veículos. Nossas tecnologias oferecem desempenho de última geração de forma sustentável e trazem confiabilidade, segurança e conforto para a vida cotidiana. Agregamos valor em todos os elos da cadeia de suprimentos, garantindo que até 100% dos materiais de nossas baterias sejam recuperados, reciclados e reutilizados, contribuindo para o progresso das comunidades que atendemos e do planeta que todos compartilhamos. Clarios é uma subsidiária da Brookfield Business Partners."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2467375/Clarios_certifica__o_em_energia_renovavel1.jpg

FONTE Clarios