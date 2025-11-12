Clarios adquire Maxwell Technologies, ampliando o compromisso com novas oportunidades de armazenamento de energia em baixa voltagem

A Maxwell continuará operando como um negócio independente dentro do portfólio da Clarios

GLENDALE, Wisconsin, 12 de novembro de 2025 /PRNewswire/ — A Clarios, líder global em soluções de armazenamento de energia de baixa voltagem, anunciou hoje a aquisição da Maxwell Technologies, fabricante de células e módulos de supercapacitores utilizados em aplicações de mobilidade, redes elétricas e energia local, incluindo data centers. Os termos do acordo não foram divulgados.

Essa movimentação estratégica fortalece a posição da Clarios em soluções de armazenamento de energia de alto desempenho e curta duração. Ao contrário das baterias convencionais, os supercapacitores carregam e liberam energia quase instantaneamente, sendo ideais para armazenar energia excedente e sustentar sistemas durante picos repentinos de demanda. Os supercapacitores oferecem até 1 milhão de ciclos, funcionam em temperaturas extremas (de -40 °C a +65 °C) e não exigem manutenção nem medidas de mitigação de risco de incêndio. Os principais benefícios para a Clarios incluem:

: apoia o compromisso da Clarios em construir uma cadeia de suprimentos de supercapacitores, para atender clientes OEM nos EUA e globalmente. Adequação estratégica : complementa a liderança da Clarios em circularidade de baterias e soluções de baixa voltagem.

A Maxwell Technologies traz décadas de inovação em sistemas de supercapacitores. Com mais de 85 milhões de células de supercapacitores enviadas e aplicações que abrangem geração de energia nos EUA, estabilização de redes elétricas, setor automotivo, transporte e automação industrial, a tecnologia da Maxwell fortalece a capacidade da Clarios de oferecer soluções de armazenamento de energia de última geração.

"Os supercapacitores da Maxwell são projetados para oferecer aos clientes soluções de armazenamento de energia de alta potência que priorizam confiabilidade, segurança e longa vida útil", afirmou Mark Wallace, CEO da Clarios. "Essa integração fortalece nossa capacidade de atender nossos clientes do setor automotivo e cria uma oportunidade de longo prazo para expandirmos nossa presença em setores não automotivos. Os relacionamentos existentes da Maxwell com clientes em data centers, redes elétricas, setor militar e aplicações industriais serão mantidos e desenvolvidos ativamente sob a liderança da Clarios."

A Clarios operará a Maxwell Technologies como uma unidade de negócios independente sediada nos EUA.

Sobre a Clarios

A Clarios é líder global em tecnologias avançadas de baterias de baixa tensão voltadas para a mobilidade. Nossas baterias e soluções inteligentes equipam praticamente todos os tipos de veículos e estão presentes em 1 em cada 3 automóveis em circulação atualmente. Com cerca de 18.000 funcionários em mais de 100 países, oferecemos profunda experiência aos nossos parceiros de pós-venda e OEM, além de confiabilidade, segurança e conforto para o dia a dia. Trabalhamos para garantir que 100% dos nossos produtos vendidos sejam recicláveis e reciclamos 8.000 baterias por hora em nossa rede.

Sobre a Maxwell Technologies

A Maxwell Technologies é especializada no desenvolvimento e fabricação de produtos para armazenamento de energia e fornecimento de potência. Seus produtos incluem supercapacitores e outras soluções de armazenamento de energia para uma ampla gama de aplicações, como: automotiva, data centers, redes elétricas, setor militar e aplicações industriais.

