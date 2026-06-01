Fábrica de Nutrição Especializada da Danone completa 10 anos como referência global em segurança, qualidade e sustentabilidade

A unidade em Poços de Caldas (MG) registra um crescimento médio de 6% ao ano no volume produzido, alcança a marca de seis anos sem acidentes de trabalho e consolida-se com iniciativas de sustentabilidade inéditas no grupo Danone

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MINAS GERAIS, Brasil, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Danone Brasil atingiu a marca de dez anos de operação da sua fábrica de Nutrição Especializada no município de Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. A unidade, responsável pela produção de marcas como Aptanutri*, Fortini** e Nutridrink, entre outras do portfólio icônico da companhia, consolida a empresa cada vez mais como uma referência global no mercado de Nutrição Especializada (SN), refletindo o esforço contínuo em colocar a ciência e a rigorosa qualidade a favor das pessoas.

Operando com mais de 180 empregos diretos gerados pela companhia na unidade, a fábrica mineira fortalece o pioneirismo científico da empresa e suporta marcos históricos, como os mais de 25 anos de pesquisa e conscientização sobre a Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).

Para Mário Rezende, Vice-presidente de Operações e Sustentabilidade da Danone, os resultados alcançados nesta primeira década refletem a maturidade estratégica e a qualidade de produção da operação brasileira. "Chegar a uma década com marcos tão expressivos em segurança e sustentabilidade comprova a nossa excelência industrial. Essa fábrica tornou-se uma referência global para a Danone, garantindo que as nossas soluções de nutrição especializada cheguem a consumidores e pacientes com os mais rigorosos controles de qualidade, ao mesmo tempo que preservamos os recursos naturais e a segurança absoluta da nossa equipe", comenta Rezende.

A celebração de uma década da unidade, que hoje contribui para mais de 3.100 empregos da companhia no país, acontece em um momento em que a empresa comemora 55 anos de atuação no Brasil. Como a primeira grande indústria do setor a conquistar a certificação B Corp em 100% de seu portfólio nacional, a Danone se consolida cada vez mais no mercado de Nutrição Especializada (SN). A operação brasileira é fundamental nesse cenário, refletindo o compromisso contínuo com soluções baseadas em ciência, qualidade e segurança, com marcos consistentes no desenvolvimento de soluções em nutrição especializada, incluindo necessidades relacionadas a alergias alimentares. Com esses avanços, a companhia reforça o propósito de colocar os consumidores e pacientes sempre no centro de suas decisões.

No campo da qualidade e segurança alimentar, a fábrica obteve, em 2025, a recertificação FSSC 22000 promovendo excelência operacional máxima. Este indicador atesta que os processos da unidade estão estritamente alinhados com os padrões regulamentares globais para o desenvolvimento de soluções baseadas em ciência e nutrição especializada.

Em relação às metas ambientais, a fábrica mineira é referência entre as subsidiárias da Danone globalmente devido à sua atuação pioneira em três frentes críticas: baixas emissões de carbono, autossuficiência hídrica através de captação de água pluvial e zero resíduos enviados para aterro. A operação funciona com 100% de eletricidade proveniente de fontes renováveis, incluindo geração de energia renovável através de 1500 painéis solares presentes na própria fábrica. A unidade também possui a certificação ambiental ISO 14001, que estabelece os requisitos de um Sistema de Gestão Ambiental.

Esta excelência operacional impulsiona diretamente o desenvolvimento local e suporta o crescimento contínuo do portfólio da empresa. A longo prazo, a Danone tem planos de seguir gerando emprego e renda para Poços de Caldas, tendo a unidade como referência global de qualidade técnica e operacional.

Sobre a Danone (www.danone.com):

A Danone é uma empresa centenária global e líder no setor de alimentos e bebidas, atuando em categorias com foco em saúde, crescimento acelerado e alinhadas às tendências de consumo. No Brasil há 55 anos, atua nas categorias de Produtos Lácteos Essenciais & à Base de Plantas, e Nutrição Especializada. Com uma missão de longa data de levar saúde por meio da alimentação ao maior número de pessoas possível, a Danone busca inspirar práticas alimentares e de consumo mais saudáveis e sustentáveis, comprometendo-se com impacto positivo em termos nutricionais, sociais, societais e ambientais.

A empresa definiu sua estratégia Renew para restaurar o crescimento, a competitividade e a geração de valor a longo prazo. Com mais de 90 mil colaboradores e presença em mais de 120 mercados, a Danone registrou vendas de €27,4 bilhões em 2024.

Seu portfólio inclui marcas internacionais líderes (como Actimel, Activia, Danone, Danette, Danoninho, entre outras), além de marcas locais e regionais fortes (como YoPRO, Fortini*, Souvenaid**, Milnutri e Aptanutri***).

A Danone está listada na Euronext Paris e também na plataforma OTCQX por meio de um programa de ADR (American Depositary Receipt). A empresa integra importantes índices de sustentabilidade, incluindo os gerenciados pela Moody's e Sustainalytics, bem como os índices MSCI ESG, FTSE4Good, Bloomberg Gender Equality Index e Access to Nutrition Index.

A ambição da Danone é obter a certificação global B Corp™ até 2025. No Brasil, a Danone já é certificada como B Corp™ desde 2021, reforçando seu compromisso com práticas sustentáveis, responsabilidade social e transparência.

*A linha Fortini foi desenvolvida para crianças com necessidades específicas e deve ser consumida conforme recomendação do profissional de saúde.

**Souvenaid foi desenvolvido para pacientes com necessidades específicas e deve ser consumido conforme recomendação do profissional da saúde.

***O Ministério da Saúde Informa: O Aleitamento Materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais.

Contato: [email protected]

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FONTE Danone