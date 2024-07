Faculdade Portuguesa de Farmácia lança 2ª edição do curso de pós-graduação em Acesso ao Mercado Internacional

Totalmente online e em inglês, as inscrições estão abertas até 4 de setembro

LISBOA, Portugal, 23 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, em Portugal, acaba de lançar a 2ª edição do curso de Pós-Graduação em Acesso ao Mercado Farmacêutico Internacional.

Este curso destina-se a profissionais com e sem experiência em acesso a mercados, com experiência em economia, marketing ou ciências da saúde. Foi concebido para melhorar e aumentar as competências e a compreensão do Acesso ao Mercado e desenvolvido em resposta à necessidade de formação especializada da indústria, com o objetivo de dotar os profissionais com as competências necessárias para se destacarem nesta área. Duas ex-alunas da Faculdade de Farmácia, Ana Filipa Alexandre e Alexandre Baptista, juntamente com a Professora Beatriz Lima e o Professor Hélder Mota Filipe, colaboraram para dar vida a este curso, partilhando a sua vasta experiência e conhecimento.

Hoje, o acesso ao mercado é um processo cada vez mais complexo, demorado e desafiador para os profissionais que precisam gerenciar as negociações para a entrada e reembolso de medicamentos no mercado. O currículo deste curso de pós-graduação fornece aos alunos ferramentas para ajudar a definir e executar estratégias de acesso eficazes desde os primeiros estágios do desenvolvimento do produto, bem como navegar em vários sistemas de acesso. Este curso abrange os principais mercados, como Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Japão, entre outros, que são essenciais para uma estratégia global de reembolso de medicamentos bem-sucedida.

O curso de Acesso ao Mercado Internacional oferece uma oportunidade única de aprender com os principais líderes de opinião globais da indústria farmacêutica, EMA, agências nacionais de HTA, principais empresas de consultoria e academia.

Beatriz Silva Lima, Diretora da Faculdade de Farmácia de Lisboa, explica que "o principal objetivo deste curso é formar profissionais nas diferentes componentes que são necessárias para permitir que um medicamento, uma vez aprovado, possa aceder ao mercado".

O curso decorrerá de 14 de setembro de 2024 a 25 de janeiro de 2025, com um total de 72 horas de formação, totalmente online e em inglês.

As inscrições estão abertas até 4 de setembro (aqui) e para mais informações visite o nosso site ou contacte-nos em [email protected].

A equipe de coordenação inclui:

Ana Filipa Alexandre: Estrategista de Acesso ao Mercado e Economia da Saúde e Pesquisa de Resultados (HEOR) nos níveis Global e Regional

Alexandre Baptista : Consultor Especialista em Evidências do Mundo Real (RWE), HEOR e Market Access

: Consultor Especialista em Evidências do (RWE), HEOR e Market Access Beatriz Silva Lima : Diretora da Faculdade de Farmácia de Lisboa (FFUL), Ex-especialista em Ciência do Desenvolvimento Não Clínico na EMA

: Diretora da Faculdade de Farmácia de (FFUL), Ex-especialista em Ciência do Desenvolvimento Não Clínico na EMA Hélder Mota Filipe : Professor Associado da FFUL, Presidente da Associação dos Farmacêuticos Portugueses e Ex-Presidente do INFARMED Agência Portuguesa de Medicamentos

