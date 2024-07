La Faculté portugaise de pharmacie lance la deuxième édition du cours de troisième cycle sur l'accès aux marchés internationaux

Entièrement en ligne et en anglais, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 septembre.

LISBONNE, Portugal, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La faculté de pharmacie de l'université de Lisbonne, au Portugal, vient de lancer la deuxième édition du cours de troisième cycle sur l'accès au marché pharmaceutique international.

Ce cours s'adresse aux professionnels avec ou sans expérience en matière d'accès aux marchés, avec une expérience en économie, en marketing ou en sciences de la santé. Il a été conçu pour améliorer et accroître les compétences et la compréhension de l'accès aux marchés et développé en réponse au besoin de formation spécialisée de l'industrie, visant à doter les professionnels des compétences nécessaires pour exceller dans ce domaine. Deux anciens étudiants de la faculté de pharmacie, Ana Filipa Alexandre et Alexandre Baptista, ainsi que les professeurs Beatriz Lima et Hélder Mota Filipe, ont collaboré pour donner vie à ce cours, en partageant leur vaste expérience et leurs connaissances.

Aujourd'hui, l'accès au marché est un processus de plus en plus complexe, long et difficile pour les professionnels qui doivent gérer les négociations pour l'entrée et le remboursement des médicaments sur le marché. Le programme de cette formation postuniversitaire fournit aux étudiants les outils nécessaires pour définir et mettre en œuvre des stratégies d'accès efficaces dès les premières étapes du développement d'un produit, ainsi que pour naviguer dans les différents systèmes d'accès. Ce cours couvre les principaux marchés, tels que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon, entre autres, qui sont essentiels à la réussite d'une stratégie mondiale de remboursement des médicaments.

Le cours sur l'accès aux marchés internationaux offre une occasion unique d'apprendre des leaders d'opinion mondiaux de l'industrie pharmaceutique, de l'EMA, des agences nationales d'évaluation des technologies de la santé, des meilleurs cabinets de conseil et du monde universitaire.

Beatriz Silva Lima, directrice de la faculté de pharmacie de Lisbonne, explique que «l'objectif principal de ce cours est de former les professionnels aux différents éléments nécessaires pour permettre à un médicament, une fois approuvé, d'accéder au marché».

Le cours se déroulera du 14 septembre 2024 au 25 janvier 2025, avec un total de 72 heures de formation, entièrement en ligne et en anglais.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 septembre (here) et pour plus d'informations, visitez notre site ou contactez-nous à [email protected].

L'équipe de coordination comprend

Ana Filipa Alexandre : Stratège en matière d'accès au marché et d'économie de la santé et de recherche sur les résultats (HEOR) aux niveaux mondial et régional

Alexandre Baptista : Consultant expert en données probantes issues du monde réel (RWE), HEOR et accès au marché

: Consultant expert en données probantes issues du monde réel (RWE), HEOR et accès au marché Beatriz Silva Lima : Directeur de la Faculté de pharmacie de Lisbonne (FFUL), ancien expert en sciences du développement non clinique à l'EMA

: Directeur de la Faculté de pharmacie de Lisbonne (FFUL), ancien expert en sciences du développement non clinique à l'EMA Hélder Mota Filipe : Professeur associé de la FFUL, président de l'Association portugaise des pharmaciens et ancien président d'INFARMED, l'Agence portugaise des médicaments.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2466250/Portuguese_Faculty_of_Pharmacy_Logo.jpg