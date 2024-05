Farasis Energy lança bateria padrão para motocicletas elétricas em todo o mundo e fecha contrato com clientes de troca de baterias do Sudeste Asiático

JACARTA, Indonésia, 2 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 30 de abril, a Farasis Energy destacou sua liderança no setor na abertura da "Asiabike Jakarta 2024", a principal exposição de veículos de duas rodas do Sudeste Asiático, que acontece até 4 de maio em Jacarta, na Indonésia. No evento, a Farasis Energy, líder global em tecnologia de baterias de íons de lítio, estreou sua "Bateria Elétrica Padrão para Motocicleta (7432, 7455)" pela primeira vez. Enfatizando ainda mais sua dedicação ao aprimoramento da mobilidade elétrica, a Farasis Energy anunciou uma parceria estratégica com a Moli Power de Cingapura. Esta aliança visa melhorar significativamente a infraestrutura de carregamento de motocicletas elétricas em Singapura e no Sudeste Asiático, enfrentando desafios como tempos de carregamento prolongados e estações de carregamento insuficientes.



Com 13 anos de experiência no setor de motocicletas elétricas, a Farasis Energy tem liderado consistentemente o mercado chinês de baterias de lítio tipo bolsa no setor de troca de baterias. Seus principais parceiros na China incluem Yugu, Zhi Zu, China Tower e Mengniu. A nova 'Bateria Elétrica Padrão para Motocicleta' oferece benefícios significativos:

Alta densidade de energia: 25% superior à média do setor, permitindo um alcance maior.

Design leve: Pesando 0,5-2kg menos do que as baterias típicas da indústria devido às células de bolsa de alta densidade de energia, facilitando o manuseio.

Recarga rápida: Apresenta uma taxa de carregamento de pico de 5C, permitindo que as baterias recarreguem de 10% a 80% em apenas 15 minutos.

Desempenho poderoso: Suporta descarga de alta taxa 8C, atingindo velocidades de 100 km/h em 3,3 segundos com velocidade máxima de 198 km/h.

Desempenho superior em altas temperaturas: A grande área de superfície da célula e o gerenciamento térmico eficiente minimizam o aumento de temperatura durante descargas de alta potência, prolongando a vida útil do ciclo em altas temperaturas.

Segurança aprimorada: Líder em capacidade de células tipo bolsa na China e classificada entre as três principais do mundo, as baterias tipo bolsa NCM da Farasis Energy obtiveram certificações de segurança de nível automotivo.

Ciclo de vida durável: Atende a todos os requisitos do ciclo de vida de motocicletas elétricas e e-bikes, apoiado por testes e certificações abrangentes.

Formato de bateria padrão atualizável: As atualizações químicas nas dimensões existentes das células de bateria permitem atualizações contínuas para as células de próxima geração com mais de 330 Wh/kg, ajudando os clientes a obter designs leves, encurtando os tempos de desenvolvimento, reduzindo custos e aumentando a competitividade do produto.

"Asiabike Jakarta 2024" marca a estreia da Farasis Energy no Sudeste Asiático. Juntamente com sua solução abrangente de 'plataforma de nuvem de estação de troca de motocicletas elétricas com bateria' para os mercados da Indonésia e do Sudeste Asiático, a Farasis Energy está comprometida em desenvolver produtos de alto desempenho adequados para climas tropicais e expandir colaborações com motocicletas elétricas regionais, baterias troca e empresas de EV.

