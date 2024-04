Conquistando o Sudeste Asiático: Farasis Energy deve brilhar nas exposições automotivas e de duas rodas da Indonésia

JACARTA, Indonésia, 26 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- De 30 de abril a 4 de maio e de 15 a 17 de maio, a Farasis Energy apresentará suas baterias elétricas padrão para motocicletas 7432/7455, soluções de bateria de energia SPS (Super Pouch Solution) , baterias de bolsa NCM de alto desempenho e outras exposições na Asiabike Jakarta 2024, a primeira exposição profissional de duas rodas no Sudeste Asiático e a maior exposição abrangente de automóveis e motocicletas no Sudeste Asiático, INAPA 2024/INABIKE 2024, na Jakarta International Expo (JIEXPO), Indonésia. Durante a exposição, serão assinados acordos de cooperação estratégica com clientes para acelerar a expansão da Farasis Energy no Sudeste Asiático.

As baterias elétricas padrão para motocicletas 7432/7455 da Farasis Energy integram sete vantagens principais de alta densidade de energia, design leve, desempenho poderoso, longa durabilidade, segurança e confiabilidade, resiliência a altas temperaturas e capacidade de atualização com células de bateria do mesmo tamanho, atendendo efetivamente às demandas de Consumidores do Sudeste Asiático para alcance estendido, carregamento eficiente, durabilidade e confiabilidade.

O SPS (Super Pouch Solution) da Farasis Energy é uma solução de bateria de última geração que combina longo alcance, carregamento rápido, segurança aprimorada, design leve, economia e atualizações contínuas para baterias de estado sólido. Em 23 de abril, o RADAR Horizon, o novo modelo da nova marca de veículos de estilo de vida ao ar livre de alta tecnologia da Geely, foi lançado oficialmente, equipado com a bateria de energia SPS da Farasis Energy, marcando a primeira produção em massa da tecnologia SPS.

Atualmente, a Farasis Energy tem cooperado com os principais operadores de troca de baterias e OEMs de motocicletas no Sudeste Asiático, como Indonésia e Tailândia, demonstrando excelente desempenho de baterias por meio de testes abrangentes. No futuro, a Farasis Energy aprofundará a sua cooperação com NEVs e motocicletas elétricas, troca de baterias e outras indústrias no Sudeste Asiático, com o objetivo de avançar rapidamente no processo de eletrificação de NEVs e motocicletas do Sudeste Asiático, promovendo transporte verde e de baixo carbono.

Farasis Energy (688567.SH) é líder global em baterias de energia tipo bolsa, especializada em pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de sistemas de baterias de energia para novos veículos de energia e armazenamento de energia. A empresa está comprometida em fornecer soluções ecológicas e de ponta para novas aplicações globais de energia. Como líder global em novas tecnologias inovadoras em energia, lançou a primeira bateria de íon de sódio do mundo para clientes de EV e alcançou a entrega de eVTOL ao cliente final no mundo. e foi pioneira na indústria de baterias elétricas para veículos de duas rodas na China. De 2017 a 2023, ficou em primeiro lugar na capacidade instalada de baterias de íon-lítio da China por sete anos consecutivos. Em 2023, ficou entre os três primeiros do mundo em capacidade instalada de bateria tipo bolsa.

