Farasis Energy revela avanço na tecnologia de baterias de um milhão de milhas

GANZHOU, China, 21 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Farasis Energy orgulhosamente anuncia o teste bem-sucedido de suas revolucionárias células de bateria, marcando um marco significativo na busca por uma bateria de um milhão de milhas - um feito alcançado por apenas algumas empresas em todo o mundo.

Alcançar uma bateria de um milhão de milhas requer o ciclo da célula mais de 5000 vezes, um processo que leva de 24 a 36 meses de testes acelerados. A Farasis Energy testou rigorosamente suas células químicas NCM, a P75 e a p73, para avaliar suas características de envelhecimento cíclico e de calendário. Essas células, desenvolvidas desde 2018, passaram por extensos testes e análises, levando nossos engenheiros a afirmar com confiança que as baterias que usam essas células podem durar um milhão de milhas ao longo de 15 anos, mantendo mais de 70% de sua capacidade.

Testes em condições do mundo real

A degradação da capacidade das células depende de fatores como temperatura da célula, profundidade de descarga, taxa de carga, taxa de descarga, pressão e temperatura de armazenamento. Muitas células têm um bom desempenho sob condições de teste padrão da indústria (taxa de 25℃ e C/3), mas as condições da vida real raramente são ideais. Os testes da Farasis Energy incorporaram cenários de uso extenuantes, incluindo carregamento rápido (equivalente a carregar uma bateria de 10% a 80% em cerca de 20 minutos para a P75 e cerca de 30 minutos para a P73) e uma alta profundidade de descarga de 90% e acima. Os testes foram conduzidos a temperaturas variadas (25 a 35℃) representativas dos principais mercados automotivos, como o litoral dos Estados Unidos, Europa Ocidental e China. Além disso, nossos acessórios de teste emulam as condições de pressão variável encontradas em baterias/módulos da vida real, garantindo condições de teste realistas.

Materiais e Tecnologia Avançados

O longo ciclo de vida é alcançado através de materiais avançados e estratégias de carregamento. Os separadores são revestidos com gel semissólido para reduzir a quantidade de eletrólito, garantindo excelente condutividade iônica e estabilidade química. Os materiais de cátodo e ânodo têm excelente estabilidade e a interface de eletrólito e eletrodo é otimizada para melhor desempenho. A estratégia de carregamento é otimizada para reduzir o revestimento de lítio e a geração de calor, suprimindo efetivamente as reações colaterais que causam perda de capacidade.

Recursos de alta densidade de energia e segurança

As baterias com essas células não apenas oferecem longa vida útil, mas também alta densidade de energia, carregamento rápido de 20 a 30 minutos e mitigação da propagação térmica. Atualmente, essas células são produzidas em massa para carros de passageiros de alta qualidade, como Voyah (o braço premium da estatal Dongfeng) e Mercedes-Benz, bem como para veículos comerciais e outras aplicações de longa duração. As células atingem até 285 Wh/kg de densidade de energia, fornecendo um alcance adicional de 300 km para caminhões pesados em comparação com baterias baseadas em LFP.

A Farasis também desenvolveu tecnologias de embalagem exclusivas para garantir uma operação segura. Essas tecnologias mitigam os riscos associados à propagação térmica usando um sistema de exaustão direcional, proteção de barreira térmica multifacetada para cada célula, separação termoelétrica e materiais de mudança de fase para absorver calor durante eventos térmicos. Estas medidas inovadoras impedem eficazmente a propagação da propagação térmica, aumentando significativamente a segurança a nível celular.

Aplicações em Veículos Comerciais

Enquanto apenas 1% dos veículos de consumo atingem 200.000 milhas, veículos comerciais como ônibus, caminhões pesados, frequentemente atingem esse marco. Tradicionalmente servidos por motores a diesel, os veículos comerciais podem se beneficiar dos custos operacionais mais baixos dos powertrains elétricos, que são metade dos motores a diesel quando considerados os custos de manutenção e combustível/eletricidade. As baterias de longa duração em veículos comerciais proporcionam benefícios financeiros e ambientais significativos aos operadores e ao público.

Os principais players do mercado de decolagem e aterrissagem de veículos elétricos (eVToL) avaliaram independentemente essas células, descobrindo que elas duram mais de 10.000 ciclos de voo, escolhendo assim nossas células de bolsa em vez de células cilíndricas e prismáticas.

Para obter informações mais detalhadas, entre em contato conosco em [email protected]. Nossa equipe está ansiosa para discutir como nossa tecnologia de bateria de um milhão de milhas pode apoiar seus próximos projetos e aplicativos.

