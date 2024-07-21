Farasis Energy Milyon Millik Pil Teknolojisinde Çığır Açtı

GANZHOU, Çin, 21 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- Farasis Energy, devrim niteliğindeki batarya hücrelerinin başarılı bir şekilde test edildiğini gururla duyurarak, dünya çapında yalnızca birkaç şirket tarafından başarılan bir milyon mil batarya arayışında önemli bir kilometre taşına imza atıyor.

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Bir milyon millik bir bataryaya ulaşmak için hücrenin 5000'den fazla kez çevrilmesi gerekir ki bu da 24 ila 36 aylık hızlandırılmış testler gerektiren bir süreçtir. Farasis Energy, döngüsel ve takvimsel yaşlanma özelliklerini değerlendirmek için NCM kimya hücreleri olan P75 ve P73'ü titizlikle test etmiştir. 2018'den bu yana geliştirilen bu hücreler kapsamlı test ve analizlerden geçerek mühendislerimizin bu hücreleri kullanan batarya paketlerinin kapasitelerinin %70'inden fazlasını koruyarak 15 yıl boyunca bir milyon mil dayanabileceğini kendinden emin bir şekilde iddia etmelerini sağladı.

Gerçek Dünya Koşulları Altında Test Etme

Hücrelerin kapasite düşüşü, hücre sıcaklığı, deşarj derinliği, şarj oranı, deşarj oranı, basınç ve depolama sıcaklığı gibi faktörlere bağlıdır. Birçok hücre endüstri standardı test koşullarında (25°C ve C/3 oranı) iyi performans gösterir, ancak gerçek yaşam koşulları nadiren idealdir. Farasis Energy'nin testleri, hızlı şarj (P75 için yaklaşık 20 dakika ve P73 için yaklaşık 30 dakika içinde bir pili %10'dan %80'e şarj etmeye eşdeğer) ve %90 ve üzeri yüksek deşarj derinliği dahil olmak üzere yorucu kullanım senaryolarını içeriyordu. Testler, kıyı Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve Çin gibi büyük otomotiv pazarlarını temsil eden farklı sıcaklıklarda (25 ila 35°C) gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, test armatürlerimiz gerçek hayattaki pil paketlerinde/modüllerinde karşılaşılan değişken basınç koşullarını taklit ederek gerçekçi test koşulları sağlar.

Gelişmiş Malzemeler ve Teknoloji

Uzun çevrim ömrü, gelişmiş malzemeler ve şarj stratejileri sayesinde elde edilir. Ayırıcılar, mükemmel iyon iletkenliği ve kimyasal stabilite sağlarken elektrolit miktarını azaltmak için yarı katı jel ile kaplanmıştır. Katot ve anot malzemeleri mükemmel stabiliteye sahiptir ve elektrolit ile elektrot arayüzü daha iyi performans için optimize edilmiştir. Şarj stratejisi, lityum kaplamayı ve ısı oluşumunu azaltmak için optimize edilmiştir ve kapasite kaybına neden olan yan reaksiyonları etkili bir şekilde bastırır.

Yüksek Enerji Yoğunluğu ve Güvenlik Özellikleri

Bu hücrelere sahip pil paketleri yalnızca uzun ömürlü olmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek enerji yoğunluğu, 20 ila 30 dakikalık hızlı şarj ve termal yayılmayı azaltma özellikleri de sunar. Bu hücreler şu anda Voyah（Devlete ait Dongfeng'in premium kolu） ve Mercedes-Benz gibi üst düzey binek araçların yanı sıra ticari araçlar ve diğer uzun ömürlü uygulamalar için seri olarak üretilmektedir. Hücreler 285 Wh/kg'a kadar enerji yoğunluğuna ulaşarak LFP tabanlı batarya paketlerine kıyasla ağır hizmet kamyonları için 300 km ek menzil sağlıyor.

Farasis ayrıca güvenli çalışmayı sağlamak için benzersiz paketleme teknolojileri geliştirmiştir. Bu teknolojiler, yönlü bir egzoz sistemi, her hücre için çok taraflı termal bariyer koruması, termoelektrik ayırma ve termal olaylar sırasında ısıyı absorbe etmek için faz değişim malzemeleri kullanarak termal yayılma ile ilgili riskleri azaltır. Bu yenilikçi önlemler, termal yayılımın dağılmasını etkili bir şekilde önleyerek hücre düzeyinde güvenliği önemli ölçüde artırır.

Ticari Araç Uygulamaları

Tüketici araçlarının yalnızca %1'i 200.000 mile ulaşırken, otobüsler, ağır hizmet kamyonları gibi ticari araçlar sıklıkla bu kilometre taşına ulaşmaktadır. Geleneksel olarak dizel motorlarla hizmet veren ticari araçlar, bakım ve yakıt/elektrik maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda dizel motorların yarısı kadar olan elektrikli güç aktarma organlarının düşük işletme maliyetlerinden faydalanabilir. Ticari araçlardaki uzun ömürlü akü paketleri, operatörlere ve kamuya önemli mali ve çevresel faydalar sağlamaktadır.

Elektrikli araç kalkış ve iniş (eVToL) pazarının önde gelen oyuncuları bu hücreleri bağımsız olarak değerlendirmiş ve 10.000'den fazla uçuş döngüsüne dayandıklarını tespit ederek silindirik ve prizmatik hücreler yerine kese hücrelerimizi tercih etmişlerdir.

Daha detaylı bilgi için lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın. Ekibimiz, milyon mil pil teknolojimizin gelecekteki projelerinizi ve uygulamalarınızı nasıl destekleyebileceğini tartışmak için sabırsızlanıyor.

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