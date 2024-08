Farmtech e Bayer lançam Programa CropCredit

Programa de financiamento estará disponível para a compra de insumos por clientes e distribuidores Bayer

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de impulsionar as v­­endas de insumos de forma segura, previsível e 100% digital, a divisão agrícola da Bayer se uniu a Farmtech para lançar o Programa CropCredit. A partir de agosto, as revendas e clientes de compra direta da Bayer terão acesso a um programa de financiamento para aquisição de soluções da empresa. A partir da análise do CPF ou CNPJ dos clientes será possível pré-aprovar limites, sem a necessidade de garantias reais.

Marcos Arruda, diretor de finanças da divisão agrícola da Bayer no Brasil, explica que a companhia tem investido fortemente nas relações de longo prazo com toda cadeia produtiva, colocando o cliente no centro da estratégia. Isso se dá também por meio de soluções financeiras ofertadas aos clientes. "Trabalhamos para atender as necessidades de nossos parceiros, o que inclui possibilitar opções mais ágeis e simplificadas de acesso a crédito e com condições vantajosas para nossos clientes. Nesse sentido, a parceria com a Farmtech vem para ampliar o acesso do produtor e distribuidor a linhas de crédito, ajudando na gestão e previsão de compra".

Até o momento, mais de 2 mil clientes Bayer já tiveram seus créditos pré-aprovados dentro do programa, o que corresponde a uma probabilidade de crédito de mais de R$ 2,5 bilhões. "Graças a relação sustentável com os revendedores e clientes, por meio da parceria com a Farmtech, será possível uma aprovação de crédito mais ágil, com juros atrativos, no momento que o cliente precisar", reforça Marcos.

Na prática, a Bayer, através de suas revendas, solicita para a Farmtech a pré-aprovação dos limites de crédito para os seus parceiros. Com o limite aprovado, as equipes de relacionamento da Bayer e dos seus distribuidores têm em mãos uma ferramenta inédita para negociarem as vendas dos seus produtos com o crédito já organizado para o seu cliente. Em seguida, a Bayer libera os pedidos de compra na modalidade CropCredit entregando os insumos no endereço de preferência. Todo o processamento das transações, desde as aprovações de crédito, formalização até as facilidades para o pagamento destes títulos de crédito ocorre via plataforma Farmtech para o cliente, para o distribuidor e para o time da Bayer.

O CropCredit já vinha sendo testado pela Bayer e, a partir dos bons resultados oriundos do piloto no final de 2023, passa a ser oferecido em todo território nacional. "Iniciamos o projeto com um modelo de negócios para a loja Agro Bayer de Rio Verde (GO). O desempenho foi muito satisfatório na região e ajudou a desburocratizar a liberação de crédito, tornando o processo mais ágil. O Programa se estendeu para alguns produtores rurais e a rede de distribuidores parceira da companhia e, agora, iremos disponibilizar para todos os canais de distribuição, sejam eles distribuidores ou pequenos e médios produtores no Brasil todo", comemora Rafael Pilla, CEO da Farmtech.

Pilla explica ainda que através do Programa as revendas conseguem ter uma visão macro de limites pré-aprovados para todo o ciclo da safra da sua base de clientes, e dessa forma, realizar um planejamento melhor das suas vendas. "E uma coisa que sempre batemos na tecla é que somos 100% digitais. Conseguimos montar um Programa para a Bayer com uma jornada digital customizada às necessidades dos diferentes canais de vendas da Companhia, em que é possível viabilizar crédito sem alterar o limite bancário do cliente, sem a incidência de IOF e sem necessidade de garantias por parte do produtor rural", diz o executivo.

A Farmtech tem como objetivo ampliar o potencial de vendas sem aumentar a exposição aos riscos. Outra característica do CropCredit é não interferir no relacionamento ou processo comercial com os clientes da revenda ou indústria.

"Nós somos a força catalizadora dos nossos parceiros, por isso não interferimos na sua relação com os clientes finais. O relacionamento é deles, somos uma ferramenta de aceleração de vendas para a cadeia. Outra questão é que não temos a necessidade de garantia real e um processo muito simples junto ao produtor e assim os nossos parceiros conseguem gerir as operações e solicitações em tempo real dando uma segurança e previsibilidade de vendas para o seu negócio", finaliza o CEO da Farmtech, Rafael Pilla.

A novidade será apresentada oficialmente no Congresso Andav que acontece de 06 a 08 de agosto, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas ciências da vida nos setores de agronegócios e saúde. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade. O Brasil é a segunda maior operação da companhia no mundo.

Sobre a Farmtech

A Farmtech é pioneira na modalidade crédito digital rural no Brasil e é líder no movimento de digitalização do crédito da indústria de insumos ao produtor rural. Criada em 2017, o propósito da empresa é mudar a forma como a cadeia do agronegócio se relaciona com o crédito.

Através de programas personalizados, possibilita que seus parceiros tenham recursos disponíveis para a comercialização de insumos, sem que comprometam o seu fluxo de caixa. Com uma solução tecnológica e eficiente, é capaz de otimizar etapas na avaliação de crédito, de forma descomplicada e rápida.

