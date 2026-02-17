Feitiço de Yiwu, Ano Novo Chinês, glamour global

Audiência mundial elogia a espetacular apresentação de gala do Festival da Primavera de Yiwu

YIWU, China, 17 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- Um relatório de notícias do Centro de Convergência de Mídia de Yiwu:

O Baile do Festival da Primavera de 2026 foi transmitido oficialmente na noite de 16 de fevereiro (véspera do Ano Novo Lunar). Como uma das primeiras subvenções já criadas para a Gala, Yiwu, na província de Zhejiang, atraiu ampla atenção global graças ao seu DNA comercial único e caráter internacional, tornando-se um tema quente de discussão online.

Speed Speed

"Ano Novo Chinês no Yiwu do Mundo": de "Penas de Frango para Açúcar" a "Negociação Global"

Na noite de 16 de fevereiro, o sub-local de Yiwu fez uma aparição impressionante com seu programa principal, "Ano Novo Chinês no Yiwu do Mundo". A superestrela do kung fu Jackie Chan deu início à apresentação com um grito empolgante de "Penas de frango por açúcar!" Esse chamado despertou não apenas a memória do patrimônio cultural intangível do "tambor de chocalho soando em todo o mundo" de Yiwu, mas também sintetizou a jornada da cidade de uma cidade de mercado rural para o "supermercado do mundo".

Através de uma narrativa de luz e sombra, o palco desdobrou suavemente o contexto histórico de Yiwu: do espírito patriótico dos "Soldados Yiwu" que guardavam as fronteiras da Dinastia Ming à paisagem comercial moderna dos trens de carga "Yiwu-Xinjiang-Europa" que ligavam o globo. Ilustrou vividamente a herança e a transcendência da cultura comercial milenar de Yiwu.

Estreia mundial da versão chinesa de "We Are the World", Westlife evoca memórias juvenis

No grand finale, a superestrela do kung fu Jackie Chan uniu forças com a lenda pop Lionel Richie para cantar "We Are the World". A versão chinesa deste clássico mundialmente famoso de 1985 fez sua estreia global no palco do Festival da Primavera. A melodia calorosa de "We Are the World" transcendeu as barreiras linguísticas e culturais, ressoando profundamente com o público interno e externo.

O grupo irlandês Westlife apresentou sua música representativa "My Love" durante o segmento "Love Medley", evocando memórias juvenis coletivas entre gerações. A participação de superstars internacionais adicionou um forte "toque global" ao local de Yiwu e mostrou a abertura e a inclusão da cultura chinesa para o mundo.

Comerciantes dos Cinco Continentes sintonizam "From the Cloud": Yiwu, estamos orgulhosos de você!

Na noite da transmissão, comerciantes estrangeiros em cinco continentes - da Cidade do México a Quito, de Mumbai a Katmandu, de Maryland a Medellín - se reuniram em frente às telas simultaneamente. Eles sintonizaram pontualmente para assistir ao brilho do local de Yiwu, expressando homenagens sinceras a este "supermercado do mundo" em suas palavras mais sinceras.

A comerciante mexicana Claudia exclamou animada na Cidade do México: "Estou tão feliz por ver minha cidade onde moro e trabalho na TV!" A comerciante peruana Bruna aplaudiu em Quito, Equador: "Estou tão orgulhosa de você, Yiwu!" O comerciante indiano Dev disse emocionalmente em Mumbai: "Este é um momento tão orgulhoso e emocional." O comerciante colombiano Barrada, em Medellín, orgulhosamente se autodenominou um "novo chinês", o comerciante nepalês Prince, em Katmandu, estendeu as saudações do Ano Novo Chinês em chinês fluente, e o comerciante camaronês Mimi, em Maryland, EUA, levou toda a sua família a gritar "Feliz Ano Novo Chinês!"

Abrangendo mais de 200 países, Yiwu demonstra a confiança cultural da China

É relatado que a Gala do Festival da Primavera deste ano foi transmitida ao vivo, cobrindo mais de 200 países e regiões. Por trás do fenômeno da sub-localização de Yiwu se tornar um ponto focal de discussão online está não apenas o estilo internacional de "comércio global" da cidade, mas também uma manifestação da base confiante da cultura chinesa e da atmosfera de abertura e tolerância da época. Nesta véspera de Ano Novo Chinês, Yiwu não apenas iluminou o palco da Gala, mas também acendeu um amor e um anseio pela cultura chinesa nos corações dos telespectadores de todo o mundo.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=-aqlDfgN-fg

FONTE Yiwu Media Convergence Center