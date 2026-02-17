Encanto Yiwu, Año Nuevo Chino, Estilo Global

El público mundial elogia la espectacular actuación de Gala del Festival de Primavera de Yiwu

YIWU, China, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Informe de noticias del Centro de Convergencia de Medios de Yiwu:

La Gala del Festival de Primavera de 2026 se transmitió oficialmente en la noche del 16 de febrero (víspera del Año Nuevo Lunar). Como uno de los primeros ingresos secundarios establecidos para la Gala, Yiwu en la provincia de Zhejiang atrajo la atención mundial gracias a su ADN comercial único y su carácter internacional, convirtiéndose en un tema de debate en línea.

Speed Speed

"Año Nuevo chino en el Yiwu del mundo": de "Plumas de pollo por azúcar" a "Trading a nivel mundial"

En la noche del 16 de febrero, el suburbio de Yiwu hizo una aparición impresionante con su programa principal, "Año Nuevo Chino en Yiwu del Mundo". La superestrella del kung fu Jackie Chan comenzó la actuación con un grito de "¡Plumas de pollo por azúcar!" Esta llamada despertó no solo la memoria del patrimonio cultural inmaterial del "tamborileo que suena en todo el mundo" de Yiwu, sino que también personificó el viaje de la ciudad desde una ciudad comercial rural hasta el "supermercado del mundo".

A través de una narrativa de luces y sombras, el escenario desplegó suavemente el contexto histórico de Yiwu: desde el espíritu patriótico de los "soldados de Yiwu" que custodiaban las fronteras en la dinastía Ming hasta el paisaje comercial moderno de los trenes de carga "Yiwu-Xinjiang-Europa" que conectaban el mundo. Ilustró vívidamente la herencia y la trascendencia de la cultura comercial milenaria de Yiwu.

Estreno mundial de la versión china de "We Are the World", Westlife evoca recuerdos juveniles

En la gran final, la superestrella del kung fu Jackie Chan unió fuerzas con la leyenda del pop Lionel Richie para interpretar "We Are the World". La versión china de este mundialmente famoso clásico de 1985 hizo su debut mundial en el escenario de la Gala del Festival de Primavera. La cálida melodía de "We Are the World" trascendió las barreras lingüísticas y culturales, resonando profundamente con el público tanto en el país como en el extranjero.

El grupo irlandés Westlife interpretó su canción representativa "My Love" durante el segmento "Love Medley", evocando recuerdos juveniles colectivos a través de generaciones. La participación de superestrellas internacionales agregó un fuerte "toque global" al lugar de Yiwu y mostró la apertura e inclusión de la cultura china al mundo.

Comerciantes de los cinco continentes sintonizan "Desde la nube": ¡Yiwu, estamos orgullosos de ti!

En la noche de la transmisión, comerciantes extranjeros de los cinco continentes, desde la Ciudad de México hasta Quito, desde Mumbai hasta Katmandú, desde Maryland hasta Medellín, se reunieron frente a pantallas simultáneamente. Se sintonizaron puntualmente para ver la brillantez del lugar de Yiwu, expresando sus más sinceros homenajes a este "supermercado del mundo" con sus palabras más sinceras.

La comerciante mexicana Claudia exclamó emocionada en la Ciudad de México: "¡Estoy muy feliz de ver mi ciudad donde vivo y trabajo en la televisión!" La comerciante peruana Bruna aplaudió en Quito, Ecuador: "¡Estoy muy orgullosa de ti, Yiwu!" El comerciante indio Dev dijo emocionalmente en Mumbai: "Este es un momento tan orgulloso y emotivo". El comerciante colombiano Barrada en Medellín se llamó orgullosamente a sí mismo un "nuevo chino", el comerciante nepalí Prince en Katmandú extendió los saludos del Año Nuevo Chino en chino fluido, y el comerciante camerunés Mimi en Maryland, EE. UU., llevó a toda su familia a gritar "¡Feliz Año Nuevo Chino!"

Yiwu, que abarca más de 200 países, demuestra la confianza cultural de China

Se informa que la Gala del Festival de Primavera de este año se transmitió en vivo, cubriendo más de 200 países y regiones. Detrás del fenómeno de que el suburbio de Yiwu se convierta en un punto focal de discusión en línea no solo está el estilo internacional de "comercio global" de la ciudad, sino también una manifestación de la base segura de la cultura china y la atmósfera de apertura y tolerancia de la época. En esta víspera de Año Nuevo chino, Yiwu no solo iluminó el escenario de Gala, sino que también encendió el amor y el anhelo por la cultura china en los corazones de los espectadores de todo el mundo.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=-aqlDfgN-fg

FUENTE Yiwu Media Convergence Center