FGC e entidades do setor financeiro alertam sobre fraudes e golpes

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Fundo Garantidor de Créditos - FGC, em conjunto com a ABBC, ABBI, ABDE, Acrefi, Febraban e Zetta, alerta para a ocorrência de tentativas de fraudes e golpes no processo de pagamento de garantias de instituições liquidadas pelo Banco Central do Brasil. Golpistas têm utilizado indevidamente o nome do FGC, de instituições do sistema financeiro e de entidades oficiais, com o objetivo de enganar e causar prejuízos a depositantes e investidores do sistema bancário.

Recentemente, foram identificadas as seguintes práticas criminosas:

Envio de e-mails, mensagens e outras comunicações falsas que simulam contatos institucionais.

Divulgação de links, páginas e aplicativos fraudulentos, criados para induzir vítimas a fornecer dados pessoais, bancários ou cadastrais.

Solicitação de pagamentos indevidos ou antecipados, sob falsas promessas de benefícios, liberações de valores ou agilização de processos.

Uso indevido de ferramentas de recuperação de senha e disparo de mensagens com links maliciosos.

Circulação de aplicativos não oficiais em plataformas digitais, que comprometem a segurança das informações.

O FGC e as entidades financeiras signatárias orientam aos usuários a:

Aumentar o nível de cautela frente a ofertas de facilidades por alegados prestadores de serviços.

Desconsiderar qualquer solicitação de dados pessoais por canais não oficiais e não realizar pagamentos de qualquer tipo de taxa para o recebimento da garantia.

Não clique em links desconhecidos ou baixe aplicativos fora das lojas oficiais.

Busque sempre informações e confirmações através dos canais institucionais.

Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com sua instituição financeira ou os canais oficiais do FGC.

Essas tentativas de fraudes têm como finalidade comprometer a segurança dos usuários e lhes causar prejuízos. A prevenção depende da atenção e da adoção de práticas seguras no uso de serviços digitais.

FGC – Fundo Garantidor de Créditos

ABBC – Associação Brasileira de Bancos

ABBI – Associação Brasileira de Bancos Internacionais

ABDE - Associação Brasileira de Desenvolvimento

Acrefi - Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento

Febraban – Federação Brasileira de Bancos

Zetta - Associação que representa empresas do setor financeiro e de meios de pagamentos

