FGC informa que já foram pagos R$ 26 bilhões em garantias a credores do conglomerado Master

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) informa que, até o dia de ontem (23 de janeiro de 2026, às 17h50), já foram pagos R$ 26 bilhões em garantias a credores do conglomerado Master, o que representa 66,43% do montante a ser pago. Em termos de números de beneficiários da garantia, 521 mil credores já receberam os valores, correspondente a 67,29% do total de credores. Atualmente estão sendo processados cerca de 2,8 mil pedidos por hora no aplicativo do FGC.

Os pagamentos tiveram início na tarde do dia 19 de janeiro de 2026 e se intensificaram desde então, após ajustes de parâmetros que permitiram ganhos de performance dos sistemas. As equipes técnicas seguem monitorando continuamente os sistemas e implementado ajustes para que os pagamentos possam ser realizados com a maior rapidez possível.

Por conta dos procedimentos de segurança e de prevenção a fraudes, a liberação de pagamentos pode passar por camadas adicionais de verificação, o que pode impactar os prazos individuais de conclusão do processo.

Em relação ao Will Bank, o FGC estima que serão pagos R$ 6,3bi em garantias. O início dos pagamentos acontecerá após o recebimento da base de credores, que será consolidada pelo liquidante, com apoio do FGC.

FONTE Fundo Garantidor de Créditos (FGC)