Fibra Experts e Prefeitura de Itatiba anunciam a inauguração da Cidade das Crianças no Parque da Juventude

Parque recreativo, repleto de atrações e mobiliários que prometem garantir diversão e inclusão para crianças e adultos

SAO PAULO, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- No próximo sábado, 29 de junho, às 15h, a cidade de Itatiba celebrará mais um marco importante no que diz respeito a investimento em lazer e sociabilidade da população: a Cidade das Crianças, um espaço dedicado exclusivamente ao público infantil dentro do Parque Luís Latorre. Este projeto, fruto da parceria entre a Fibra Experts e a Prefeitura de Itatiba, é uma contrapartida do empreendimento Villaggio Bellano, que visa enriquecer a experiência de lazer das famílias da região.

A Fibra Experts tem como compromisso, em seus empreendimentos urbanísticos, desenvolver bairros que garantam a qualidade urbanística dos espaços de lazer, são equipados para que sejam atrativos e promovam o lazer para os usuários, os equipamentos são pensados para todas as idades, para os pets e para que abarque múltiplos usos.

Segundo a urbanista da Fibra Experts, Carolina Pinheiro, a empresa promove a sustentabilidade através da preservação das áreas verdes e da interação com elas, inserindo a natureza no dia a dia das pessoas e trazendo-a para dentro dos bairros. "Nossos projetos e empreendimentos são sempre pensados para conectar os moradores e as cidades em que estamos inseridos com a natureza. Fazemos essas inserções de várias maneiras dentro dos bairros planejados, seja em espaços de convivência, boulevards, praças e, agora, também com a entrega das cidades das crianças dentro do Parque da Juventude", reforçou Carolina.

A Cidade das Crianças foi idealizada como um equipamento público de referência, um espaço ao ar livre para diversas crianças e famílias, ocupará uma área total de quase dez mil metros quadrados e recebeu um investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão, proveniente da Fibra Experts.

O local conta com três praças temáticas: A Praça das Águas, a Praça das Cores e a Praça dos Sentidos, além de um percurso pavimentado acessível para cadeirantes, bicicletas, patins etc., áreas sombreadas de descanso e mais. A Cidade das Crianças foi concebida para abarcar diversas idades, para ser um lugar com acessibilidade e para proporcionar o contato com a natureza.

O local também foi baseado no princípio dos parques naturalizados, que são espaços implantados a partir de elementos naturais, como troncos, galhos, folhas, terra, areia e pedras, onde as crianças podem ter contato com a natureza e o brincar livre. Além de incentivar a criatividade durante a brincadeira, os parques naturalizados também fomentam a convivência entre as crianças e seus cuidadores, o desenvolvimento motor e de equilíbrio durante o crescimento e múltipla forma de brincar no espaço.

Stefan Riess, diretor de urbanismo da Fibra Experts, detalha que os empreendimentos da Fibra Experts sempre são pensados visando a melhoria da qualidade de vida dos moradores e da população. E inaugurar a Cidade das Crianças vai ao encontro do trabalho que já é realizado pela empresa, promovendo parcerias que geram impactos positivos.

"Estamos orgulhosos em contribuir com este projeto que visa o bem-estar e o desenvolvimento das crianças de Itatiba. Acreditamos que espaços como este são essenciais para uma comunidade saudável e um desenvolvimento urbanístico próspero", finalizou o diretor.

Conceito de artesania

A Fibra Experts tem um conjunto de fundamentos que estruturam os bairros planejados desenvolvidos pela companhia, dos quais quatro deles também fundamentaram a concepção da Cidade das Crianças, são eles:

Cidade para Pessoas: praças, parques e bairros pensados como lugar de encontros e de convívio, onde acontecerão a conexão entre as pessoas e o vínculo com o lugar, espaços públicos com vitalidade que sejam um convite ao ar livre, a cidade vista na dimensão humana;

Saúde e Bem-Estar: ruas, praças e parques que contribuam com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, que incentivem a prática de atividades físicas, o lazer e o brincar, e que também sejam o lugar de convivência da diversidade de pessoas.

Preservação Ambiental: preservação da vegetação e recursos hídricos e a interação com as áreas verdes, inserir a relação com natureza no dia a dia das pessoas;

Gestão Sustentável de Resíduos: seleção de materiais sustentáveis, gestão sustentável dos resíduos, gestão sustentável dos resíduos de operação.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2451184/WhatsApp_Image_2024_06_28_at_14_42_49.jpg

