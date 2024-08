Fibra Experts entrega CO.NEXT Liberdade: Redefinindo o novo padrão de vida urbana no Centro de São Paulo.

SÃO PAULO, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Fibra Experts celebra a tão aguardada entrega do CO.NEXT Liberdade. Localizado na icônica Avenida Liberdade, este empreendimento redefine o conceito de morar nas capitais mundiais. Com uma arquitetura inovadora que se destaca harmoniosamente no cenário urbano, o CO.NEXT Liberdade oferece studios, lofts e apartamentos, proporcionando uma experiência única de convivência e mobilidade urbana.

O bairro da Liberdade, reconhecido por sua rica herança cultural oriental e sua vibrante vida urbana, é o cenário perfeito para o CO.NEXT Liberdade. Este empreendimento está estrategicamente posicionado próximo à Avenida Paulista, ao Centro e à Avenida Brigadeiro Luis Antonio, facilitando o acesso a importantes centros comerciais, culturais e acadêmicos da cidade. Com metrôs e ciclofaixas à porta, o empreendimento proporciona uma mobilidade incomparável aos seus moradores.

A mais recente entrega da Fibra Experts respira a atmosfera cultural da região e se conecta diretamente às inúmeras atrações noturnas, gastronômicas e acadêmicas. Este empreendimento é o ponto de partida e chegada ideal para quem deseja viver a essência de São Paulo. A arquitetura do CO.NEXT Liberdade, assinada por Jonas Birger Arquitetura, combina modernidade e funcionalidade, criando espaços que encantam e acolhem, preservando a sensação de lar. Comandada por Maurício Arruda, a Todos Arquitetura trouxe uma visão diferenciada ao projeto de interiores, proporcionando ambientes modernos e sofisticados. O paisagismo, realizado pelo Estúdio AIYE, harmoniza perfeitamente os espaços com a natureza, criando um equilíbrio ideal entre urbanidade e bem-estar.

Para o diretor executivo de incorporação da Fibra Experts, Dalton Guedes, o CO.NEXT Liberdade representa uma nova forma de vivenciar a cidade. "Nosso objetivo é transcender a simples construção de edifícios, criando espaços que inspirem e transformem, refletindo a essência e a identidade de cada projeto. O CO.NEXT Liberdade combina harmoniosamente arquitetura contemporânea, um estilo de vida cosmopolita e uma localização estratégica, oferecendo uma experiência única e enriquecedora para seus moradores e visitantes", disse.

O verdadeiro diferencial está nos detalhes: o lazer foi concebido todos os estilos de vida, proporcionando experiências únicas e inesquecíveis. Os moradores podem desfrutar de um delivery room para maior praticidade no dia a dia, um lobby com pé-direito duplo, e um café CO.NEXT com terraço, ideal para momentos de descontração. A academia, com área externa para aulas funcionais, e a working zone com salas de reuniões privativas, lounge e estações de trabalho, garantem que todas as necessidades sejam atendidas com conforto e estilo. Outros destaques incluem a lavanderia Omo, pet place, espaço Do It Yourself e bicicletário, pensados para o bem-estar e conveniência dos moradores.

No rooftop, o CO.NEXT Liberdade eleva ainda mais a experiência de lazer com um salão de festas gourmet, sala de TV, varanda com vista panorâmica, cozinhas CO.NEXT, praça rooftop, horta urbana, churrasqueiras, deck molhado, solário com bangalôs, piscina com borda infinita e vista panorâmica. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para proporcionar momentos de relaxamento e diversão inesquecíveis, em um ambiente que harmoniza perfeitamente a modernidade e o bem-estar.

O CO.NEXT Liberdade oferece uma gama completa de serviços e lazer distribuídos em três pavimentos da torre única que se eleva em um terreno de 1.507 m². Com uma torre única, ele oferece 330 unidades que variam entre studios de 19 a 29 m², Studios Garden e 25 a 56 m², apartamentos de 1 dormitório com 40 m² e lofts de 29 a 60 m², todas cuidadosamente projetadas para maximizar conforto e sofisticação. Além das unidades residenciais, o empreendimento conta com unidades não residenciais, serviços de moradia, lazer completo e lojas. Esta integração harmoniosa entre trabalho, lazer e moradia proporciona uma experiência de vida única e dinâmica, ideal para aqueles que desejam viver plenamente a cidade de São Paulo.

O bairro Liberdade, em São Paulo, tem se consolidado como um dos destinos mais promissores para investimentos em Airbnb e Short Stay. Sua rica oferta cultural, gastronômica e a crescente demanda por hospedagens diferenciadas tornam a região extremamente atrativa para empreendimentos voltados a esses segmentos. Nesse cenário promissor, o CO.NEXT Liberdade se destaca ao oferecer 48 unidades não residenciais, projetadas com total foco em Short Stay.

"Este diferencial não apenas atende a uma demanda crescente por acomodações temporárias de alta qualidade, mas também representa uma excelente oportunidade de investimento em um mercado em franca expansão. Com a valorização contínua do bairro e a demanda robusta por opções de estadia flexíveis, os apartamentos do CO.NEXT se posicionam como uma escolha estratégica para investidores em busca de retornos atraentes e estabilidade no setor de hospedagem", conclui o diretor executivo de incorporação da Fibra Experts, Dalton Guedes.

Sobre a Fibra Experts

A Fibra Experts é uma empresa especializada no setor imobiliário, com foco nos segmentos corporativo, residencial e de urbanismo. Presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a empresa oferece soluções arquitetônicas e urbanísticas para empreendimentos dotados dos mais modernos padrões de qualidade, tecnologia, inovação e sustentabilidade, sempre visando atender às necessidades de seus clientes. Sinônimo de artesania urbana de ponta, a empresa se consolida como uma full developer company promovendo negócios imobiliários com elevado padrão de qualidade e de retorno financeiro e adicionando sua expertise aos diferentes segmentos em que atua.

A Fibra Experts tem um modelo de gestão profissional e conservadora, com executivos experientes, melhores práticas de governança, estrutura enxuta e baixo nível de alavancagem. Para mais informações, visite o site da Fibra Experts:

https://www.fibraexperts.com.br/empreendimento/conext-liberdade-short-stay-investimento-studios

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2478298/WhatsApp_Image_2024_08_07_at_16_16_57.jpg

FONTE Fibra Experts