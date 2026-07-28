Fiocruz e MSD Brasil firmam Memorando de Entendimentos para ampliar acesso à inovação na prevenção do HIV

Acordo visa avaliar parceria referente ao alimatravir (MK-8527), medicamento em estudo de uso mensal para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV

RIO DE JANEIRO, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a MSD Brasil assinaram, em 28 de julho, um Memorando de Entendimentos que prevê a avaliação de uma parceria relacionada ao alimatravir (MK-8527), medicamento em estudo de ação prolongada para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV, atualmente em desenvolvimento clínico pela MSD.

O acordo tem potencial de fortalecer a capacidade nacional de produção de tecnologias inovadoras em saúde e ampliar, no futuro, o acesso da população brasileira e da América Latina a novas opções de prevenção ao HIV — condicionado a resultados positivos dos estudos clínicos de Fase 3 em andamento e à eventual aprovação regulatória do medicamento.

O alimatravir (MK-8527) é um candidato inovador para PrEP oral de longa duração, desenvolvido para ser administrado em um único comprimido tomado apenas uma vez por mês. O medicamento pertence a uma nova classe de antirretrovirais denominadas inibidoras da translocação da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo (NRTTI) e está sendo avaliado nos estudos globais de Fase 3 EXPrESSIVE-10 e EXPrESSIVE-11, que contam com a participação de centros de pesquisa brasileiros.

A expectativa é de que uma opção oral de administração mensal possa contribuir para ampliar a adesão à prevenção, oferecendo maior conveniência e flexibilidade para diferentes perfis de usuários.

O Brasil é reconhecido internacionalmente por sua resposta à epidemia do HIV e por oferecer gratuitamente estratégias de prevenção e tratamento. Atualmente, mais de 100 mil pessoas utilizam a PrEP por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Este Memorando de Entendimentos declara que a Fiocruz e a MSD se propõem a cooperar na fase de validação clínica dessa nova molécula e também discutir bases comerciais e tecnológicas para a nacionalização da sua produção com vistas ao fortalecimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS), com foco no acesso e na equidade", afirma Mario Moreira, presidente da Fiocruz.

Para a MSD, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com a inovação e com a construção de soluções sustentáveis para desafios globais de saúde pública.

"Acreditamos que inovação e acesso devem caminhar juntos. Este Memorando de Entendimentos com a Fiocruz representa um passo importante para avaliar caminhos que, no futuro, possam permitir que os benefícios de novas tecnologias de prevenção cheguem à população do Brasil e da América Latina, desde que os estudos clínicos de Fase 3 confirmem a segurança e a eficácia do alimatravir (MK-8527) e que o medicamento obtenha as aprovações regulatórias aplicáveis. Nosso objetivo é contribuir para ampliar as opções de prevenção e apoiar os esforços do Brasil no combate ao HIV", afirma Renan Ozyerli, VP e Diretor Geral da MSD Brasil.

Sobre o alimatravir (MK-8527)

Alimatravir é um medicamento em fase 3 de estudo clínico para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV desenvolvido pela MSD. Trata-se de um comprimido oral de administração mensal que está sendo avaliado quanto a sua segurança e perfil de eficácia na prevenção da infecção pelo HIV. O medicamento ainda não foi aprovado por nenhuma autoridade regulatória para uso comercial.

Sobre a Fiocruz

Estabelecida em 1900, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, é uma das principais instituições de ciência e tecnologia em saúde da América Latina, atuando nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, produção, assistência, educação e vigilância em saúde, entre outras.

Sobre a MSD

Há mais de 130 anos, a MSD atua na descoberta e desenvolvimento de medicamentos e vacinas para algumas das maiores necessidades de saúde do mundo. A companhia mantém um compromisso histórico com o avanço da pesquisa científica e com a ampliação do acesso às inovações em saúde.

FONTE MSD Brasil