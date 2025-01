Firehouse Subs® chega no Brasil com planos ambiciosos de expansão

Rede norte-amerciana planeja abrir mais de 500 restaurantes nos próximos 10 anos no Brasil, começando em 2025

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, a marca Firehouse Subs® anuncia sua entrada no Brasil como parte de sua expansão internacional. A marca planeja abrir mais de 500 restaurantes em 10 anos no país. O primeiro restaurante deverá ser inaugurado em 2025, marcando a estreia do Firehouse Subs na América do Sul.

Fundada em Jacksonville, Flórida, em 1994, por dois irmãos ex-bombeiros, a Firehouse Subs é reconhecida por seus sanduíches premium, feitos com um método de preparo único que libera sabores mais suculentos ao cozinhar as carnes e os queijos no vapor. A marca combina ingredientes diferenciados e frescos, receitas únicas, um serviço caloroso com um compromisso social, frequentemente ocupando posições de destaque em pesquisas de consumidores nos EUA pela qualidade e sabor dos alimentos na categoria de Restaurantes de Serviço Rápido (QSR).

A expansão para o Brasil faz parte de uma joint venture com a Restaurant Brands International (RBI), uma das maiores companhias de QSR do mundo, em parceria com Iuri Miranda, ex-CEO e ex-membro do conselho da Zamp S.A., franqueada master do Burger King® e Popeyes® no Brasil. Aproveitando a infraestrutura global da RBI, expertise em estratégia digital e desenvolvimento internacional, combinadas com o profundo conhecimento do mercado brasileiro, a Firehouse Subs busca capturar o mercado crescente de sanduíches no Brasil. Em longo prazo, a Joint Venture espera fazer novas parcerias com investidores para impulsionar o crescimento contínuo.

Thiago Santelmo, presidente da RBI International, afirmou: "Estamos muito entusiasmados em apresentar o Firehouse Subs ao Brasil, um mercado-chave na categoria de sanduíches em crescimento, com Iuri Miranda, um veterano da indústria e parceiro de longa data. Acreditamos que a Firehouse Subs tem um caminho empolgante de crescimento e estabelecemos planos de expansão ambiciosos em todo o mundo."

A Firehouse Subs possui mais de 1,300 restaurantes nos EUA, Canadá e Porto Rico, e recentemente lançou operações internacionais com sucesso. Em 2023, a marca abriu o primeiro restaurante fora da América do Norte na Suíça, seguido pelo México em dezembro, e mais recentemente nos Emirados Árabes Unidos e na Albânia no ano passado.

Iuri Miranda, sócio e CEO da Firehouse Subs Brasil, acrescentou: "Estamos entusiasmados em trazer a Firehouse Subs para os consumidores brasileiros. Esperamos que o lançamento contribua para a criação de milhares de empregos na próxima década e eleve a experiência com sanduíches no país. Temos uma grande oportunidade de negócios à frente e estamos ansiosos para oferecer um produto e serviço diferenciados aos nossos clientes. Flavor is our mission !"

Os consumidores no Brasil poderão experimentar os produtos exclusivos da Firehouse Subs, como o Hook & Ladder™, Firehouse Italian™ e o Firehouse Beef & Cheddar Brisket™, tudo isso em uma experiência vibrante tanto nas lojas quanto digitalmente.

Sobre a Firehouse Subs®

Firehouse Subs® é uma rede de restaurantes com paixão por comida saborosa e indulgente, serviço caloroso e compromisso social. Fundada em Jacksonville, Flórida, em 1994, por dois irmãos e ex-bombeiros, a Firehouse Subs é uma marca construída sobre décadas de serviço aos bombeiros e policiais, com sanduíches quentes e indulgentes repletos de carnes e queijos da mais alta qualidade e comprometida com a salvação de vidas por meio da fundação sem fins lucrativos Firehouse Subs Public Safety Foundation®.

A Firehouse Subs é uma subsidiária da Restaurant Brands International Inc. ("RBI"), uma das maiores companhias de restaurantes de serviço rápido do mundo, com mais de US$ 40 bilhões em vendas anuais e mais de 30.000 restaurantes em mais de 100 países e territórios. A RBI é proprietária de quatro das marcas de restaurantes de serviço rápido mais icônicas e proeminentes do mundo – BURGER KING®, TIM HORTONS®, POPEYES® e FIREHOUSE SUBS®. Aproveite mais sanduíches. Salve mais vidas. Para saber mais, visite firehousesubs.com e siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram.

Declaração :

