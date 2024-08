FLEXSYS PARA AUMENTAR OS PREÇOS DOS PRODUTOS INSOLÚVEIS DE ENXOFRE, 6PPD E 4-ADPA EM TODO O MUNDO

AKRON, Ohio, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Flexsys anunciou que aumentará os preços de todos os produtos de Enxofre Insolúvel, 6PPD e 4-ADPA vendidos em todo o mundo, em vigor para todas as remessas a partir de 1º de setembro de 2024 ou conforme os contratos com clientes permitirem. O aumento de preços será de até 12%, dependendo do produto e da região do mundo.

Esse aumento de preços ajudará a compensar os efeitos das pressões inflacionárias contínuas sobre os negócios.

Além disso, a Flexsys está fazendo investimentos significativos na inovação de um Antidegradante de Próxima Geração como substituto do 6PPD para responder às solicitações dos clientes por um Antidegradante mais sustentável para os pneus do futuro.

Coletivamente, essas ações permitirão que a Flexsys continue a fornecer aos seus clientes produtos líderes do setor, continuando a fornecer níveis de qualidade, serviço e confiabilidade de classe mundial pelos quais a Flexsys é conhecida.

Sobre a Flexsys

A Flexsys é a principal produtora mundial de produtos químicos e soluções de borracha de alta qualidade, incluindo agentesvulcanizantes Crystex™, antidegradantes Santoflex™ e estabilizadores pós-vulcanização Duralink™ HTS. As operações da Flexsys abrangem quatro continentes, com sete fábricas e dois centros de tecnologia.

Para obter informações adicionais sobre a Flexsys, visite www.flexsys.com

