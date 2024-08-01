Flexsys 將提高全球不溶硫、6PPD 和 4-ADPA 產品價格

俄亥俄州阿克倫2024年8月1日 /美通社/ -- Flexsys 宣布將提高在全球銷售的所有不溶性硫磺、6PPD 和 4-ADPA 產品的價格，自 2024 年 9 月 1 日或之後或客戶合約允許的時間起生效。根據產品和世界地區，價格將上漲高達 12％。

這種價格上漲，將有助於抵消持續通脹壓力對業務的影響。

此外，Flexsys 正在為新一代抗降解劑的創新進行重大投資，以替代 6PPD，務求滿足客戶對未來車軚使用更具永續性防劑的要求。

整體而言，這些行動將使 Flexsys 能夠繼續為客戶提供領先業界的產品，同時保持 Flexsys 享負盛名的世界級品質、服務和可靠性水準。

Flexsys 簡介

Flexsys 是全球領先的高品質橡膠化學品和解決方案生產商，包括 Crystex™ 硫化劑、Santoflex™ 抗降解劑和杜拉林™ HTS 硫化後穩定劑。Flexsys 業務遍佈四大洲，擁有七間製造設施和兩間技術中心。

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SOURCE Flexsys