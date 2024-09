FluoRok arrecada £ 7,7 milhões (US$ 9,8 milhões) para transformar a segurança e a sustentabilidade da produção fluoroquímica

Fundada em 2022, a FluoRok é uma spin-out da Universidade de Oxford que desenvolveu um método patenteado inovador para acessar fluoroquímicos, produtos químicos que contêm o elemento flúor e essenciais para a transição energética global, saúde e fornecimento de alimentos.

Com um mercado crescente avaliado em US$ 24 bilhões, a fabricação de fluoroquímicos depende de um processo centenário e intensivo em carbono, centrado no fluoreto de hidrogênio (HF), um produto químico altamente tóxico, perigoso e difícil de manusear. A FluoRok desenvolveu uma abordagem segura e sustentável, ignorando completamente o HF e fornecendo acesso ecológico a fluoroquímicos, reduzindo os custos do processo. A inovação revolucionária da FluoRok ganhou força substancial, atraindo vários clientes em potencial nos principais mercados de sais eletrolíticos de bateria de íons de lítio e agroquímicos.

O financiamento apoiará o crescimento da equipe e expandirá as instalações de produção para o fornecimento inicial de reagentes fluorantes e hexafluorofosfato de lítio (LiPF 6 ), um componente-chave das baterias de íons de lítio.

Dr. Gabriele Pupo , CEO e fundador da FluoRok , disse: "Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à BGF, Green Generation Fund e Volta Energy Technologies à nossa base de investidores. Sua experiência na construção de negócios inovadores em baterias e tecnologias sustentáveis é inestimável. Com um excelente sindicato de investidores, continuamos nossa missão de tornar a produção de fluoroquímicos mais segura, barata e sustentável. Esse investimento é fundamental para dimensionar e comercializar nossa tecnologia proprietária com parceiros em toda a cadeia de suprimentos fluoroquímica global e acelerar a tecnologia que permitirá um fornecimento confiável e localizado de um componente-chave das baterias de íons de lítio."

Dennis Atkinson, investidor da BGF, disse: "A abordagem da FluoRok transforma a segurança e a sustentabilidade da produção de fluoroquímicos, reduzindo os custos. Particularmente encorajadora é a demanda inicial significativa de clientes em todo o mundo e estamos ansiosos para apoiar a jornada da FluoRok para revolucionar o mercado global e alcançar escala comercial."

Manon Littek, sócia fundadora do Green Generation Fund, disse: "O processo revolucionário da FluoRok oferece um avanço para a indústria de fluoração, permitindo o acesso a compostos fundamentais para a transição energética, fornecimento global de alimentos e saúde. À medida que continuamos nossa missão em direção a um futuro resiliente e sustentável, a GGF está entusiasmada em fazer parceria com um futuro líder global em fluoração e independência da cadeia de suprimentos."

Dr. Jeff Chamberlain, CEO e fundador da Volta Energy Technologies, disse: "A Volta está entusiasmada e ansiosa para apoiar a FluoRok à medida que comercializa e dimensiona seus agentes fluorantes exclusivos. O uso dos reagentes da FluoRok na indústria de baterias promete permitir a produção de sais eletrolíticos fluorados, como o LiPF 6 , sem o uso de ácido fluorídrico tóxico e corrosivo. Isso reduzirá a barreira de entrada na indústria de eletrólitos na Europa e na América do Norte. Além da indústria de baterias, inúmeras aplicações para reagentes FluoRok oferecem potencial para ter um impacto em muitos mercados globais."

