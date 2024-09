FluoRok lève 7,7 millions de livres sterling (9,8 millions de dollars) pour transformer la sécurité et la durabilité de la production de produits fluorés

Fondée en 2022, FluoRok est une entreprise dérivée de l'Université d'Oxford qui a mis au point une méthode brevetée innovante pour accéder aux produits chimiques fluorés, des produits chimiques contenant l'élément fluor et essentiels à la transition énergétique, à la santé et à l'approvisionnement alimentaire à l'échelle mondiale.

Avec un marché en pleine croissance évalué à 24 milliards de dollars, la fabrication de produits chimiques fluorés repose sur un processus séculaire à forte intensité de carbone centré sur le fluorure d'hydrogène (HF), un produit chimique hautement toxique, dangereux et difficile à manipuler. FluoRok a développé une approche sûre et durable qui contourne complètement le HF et fournit un accès écologique aux produits chimiques fluorés tout en réduisant les coûts du processus. L'innovation révolutionnaire de FluoRok a suscité un intérêt considérable, attirant de nombreux clients potentiels sur les principaux marchés des sels d'électrolyte pour batteries Li-ion et des produits agrochimiques.

Le financement permettra de soutenir la croissance de l'équipe et l'expansion des installations de production pour la fourniture initiale de réactifs de fluoration et d'hexafluorophosphate de lithium (LiPF 6 ), un composant clé des batteries lithium-ion.

Dr Gabriele Pupo, PDG et fondateur de FluoRok, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir BGF, Green Generation Fund et Volta Energy Technologies au sein de notre base d'investisseurs. Leur expérience de la création d'entreprises révolutionnaires dans le domaine des batteries et des technologies durables est inestimable. Avec un syndicat d'investisseurs exceptionnel, nous poursuivons notre mission qui consiste à rendre la production de produits chimiques fluorés plus sûre, moins chère et plus durable. Cet investissement est essentiel pour le développement et la commercialisation de notre technologie propriétaire avec des partenaires de la chaîne d'approvisionnement mondiale en produits fluorés, et pour l'accélération de la technologie qui fournira un approvisionnement fiable et localisé d'un composant clé des batteries Li-ion ».

Dennis Atkinson, investisseur chez BGF, a précisé : « L'approche de FluoRok transforme la sécurité et la durabilité de la production de produits fluorés tout en réduisant les coûts. Nous nous réjouissons de soutenir FluoRok dans sa volonté de bouleverser le marché mondial et d'atteindre l'échelle commerciale ».

Manon Littek, partenaire fondatrice de Green Generation Fund, a elle aussi déclaré : « Le processus révolutionnaire de FluoRok constitue une percée pour l'industrie de la fluoration, permettant l'accès à des composés fondamentaux pour la transition énergétique, l'approvisionnement alimentaire mondial et la santé. Alors que nous poursuivons notre mission vers un avenir résilient et durable, le GGF est ravi de s'associer à un futur leader mondial de la fluoration et de l'indépendance de la chaîne d'approvisionnement ».

Jeff Chamberlain, PDG et fondateur de Volta Energy Technologies, a avancé : « Volta est enthousiaste et désireuse de soutenir FluoRok dans la commercialisation et la mise à l'échelle de ses agents de fluoration uniques. L'utilisation des réactifs de FluoRok dans l'industrie des batteries promet de permettre la production de sels d'électrolyte fluorés, tels que le LiPF 6 , sans utiliser d'acide fluorhydrique toxique et corrosif. Cela réduira les obstacles à l'entrée dans l'industrie des électrolytes en Europe et en Amérique du Nord. Au-delà de l'industrie des batteries, les nombreuses applications des réactifs FluoRok offrent la possibilité d'avoir un impact sur de nombreux marchés mondiaux ».

