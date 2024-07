Flytxt incluída no Gartner® Magic Quadrant™ for AI de 2024 em operações de clientes e negócios de CSP

DUBAI, Emirados Árabes Unidos e MUMBAI, Índia, 3 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Flytxt, fornecedora líder de soluções SaaS com IA que maximizam o Customer Lifetime Value (CLTV) das empresas de assinatura, anunciou sua inclusão como participante de nicho no relatório Gartner® Magic Quadrant™ for AI em operações de clientes e negócios de CSP

A Flytxt acredita que a inclusão no relatório reflete sua experiência no fornecimento de soluções de maximização de CLTV comprovadas pelo mercado para CSPs, alavancando sua IA especializada, que é desenvolvida e refinada ao longo de 12 anos e treinada com trilhões de pontos de dados do setor. As soluções SaaS com IA rapidamente implantáveis ajudam os CSPs a otimizar decisões e ações em contextos de engajamento do cliente, como marketing, atendimento ao cliente ou gerenciamento de produtos, para gerar melhores resultados de negócios.

"Estamos muito satisfeitos por sermos incluídos no relatório Gartner Magic Quadrant for AI em operações de clientes e negócios de CSP. Escolhemos uma abordagem de produto para fornecer soluções de IA, impulsionada pela nossa visão de que uma IA que aprende continuamente com diferentes contextos e mercados de engajamento do cliente oferece uma precisão muito melhor e um ROI mais rápido para os clientes", disse o Dr. Vinod Vasudevan, CEO da Flytxt.

"Nossas soluções de IA capacitam os CSPs a obter insights mais profundos sobre o uso do produto e o comportamento do cliente ao longo de seu ciclo de vida, ajudando-os a otimizar oportunidades para maximizar o valor da vida útil do cliente e do produto. Eles podem revisar e refinar catálogos de produtos existentes, lançar novos produtos e ofertas, prever ações ou necessidades futuras dos clientes, melhorar a adoção e retenção digital e melhorar a eficiência de marketing e atendimento, tudo levando a resultados comerciais tangíveis ", acrescentou.

As soluções de IA para CX da Flytxt, treinadas de forma eficiente e prontas para implantar, oferecem precisão, eficiência, confiança do usuário e tempo de retorno do investimento mais rápido em comparação com soluções de IA genéricas ou personalizadas. Hoje, mais de 75 CSPs aproveitam as soluções da Flytxt para melhorar suas jornadas de experiência do cliente e maximizar o valor da vida útil do cliente.

Para obter mais informações sobre a Flytxt e suas soluções de maximização CLTV, visite www.flytxt.com.

