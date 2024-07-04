Flytxt 獲納入 2024 年 Gartner® Magic Quadrant™ CSP 客戶和業務營運 AI 類報告

「我們很高興能獲納入 Gartner Magic Quadrant 針對 CSP 客戶和業務營運的 AI 類報告。秉承著 AI 可透過持續從不同客戶互動情境和市場中學習，從而顯著提升準確度及為客戶帶來更快速投資回報 (ROI) 的理念，Flytxt 採用產品化的方式交付 AI 方案」，Flytxt 行政總裁 Vinod Vasudevan 博士表示。

「我們的 AI 方案使 CSP 能夠在整個生命週期中對產品使用情況和客戶行為獲得更深入的了解，幫助他們更好地捕捉良機，最大限度實現客戶和產品終身價值。他們可以檢視和優化現有產品目錄、推出新產品和優惠、預測客戶未來行動或需求、提高數碼採用率和客戶留存率，以及提升行銷和客戶服務效率，最終均能帶來切實的業務成果」，他續稱。

與通用或客製化 AI 方案相比，Flytxt 經過高效訓練且可即時部署 CX 方案的 AI 準確性、效率和使用者信任度更高且價值兌現速度更快。如今，超過 75 家 CSP 運用 Flytxt 的解決方案來改善其客戶的體驗旅程，並最大限度地提高客戶終身價值。

有關 Flytxt 及其 CLTV 最大化方案的更多資訊，請瀏覽 www.flytxt.com。

Gartner Magic Quadrant CSP 客戶和業務營運 AI 類報告——Pulkit Pandey、Amresh Nandan、Peter Liu，2024 年 6 月 4 日。

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SOURCE Flytxt