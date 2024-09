FMI: agenda de reforma financeira e regulatória contribuiu para acelerar o crescimento da economia saudita

RIADE, Arábia Saudita, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Fundo Monetário Internacional (FMI) emitiu um relatório positivo sobre o Reino da Arábia Saudita após a conclusão das consultas do Artigo IV com a Arábia Saudita. O relatório do FMI confirmou que a agenda de reformas financeiras e regulatórias da Arábia Saudita contribuiu para acelerar o crescimento de sua economia, conter a inflação e reduzir a taxa de desemprego aos níveis mais baixos de todos os tempos. O FMI elogiou a transformação econômica em curso e os esforços para diversificar a economia no âmbito da Visão Saudita 2030.

O relatório de Consulta do Artigo IV do FMI elogiou as políticas macroeconômicas e as mudanças transformadoras implementadas pelo Reino, que contribuíram para aumentar o crescimento das atividades não petrolíferas. O relatório também observou que as reformas sauditas levaram ao aumento do emprego, que ultrapassa atualmente os valores anteriores à Covid-19, e que a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou para mais de 35%, ultrapassando o objetivo saudita de 30%, fixado na Visão Saudita 2030.

O FMI aprovou as medidas da Arábia Saudita de realizar o planejamento de financiamento de longo prazo que apoia a implementação das iniciativas, programas e projetos da Visão 2030; atenuando simultaneamente os riscos de superaquecimento. O relatório também enfatizou que o espaço fiscal do Reino é forte e que os riscos da dívida soberana são baixos, acrescentando que a abundância de reservas financeiras na Arábia Saudita limitou o impacto dos desafios globais e regionais.

O relatório do FMI enfatizou que as reformas em curso no Reino - incluindo a garantia da implementação efetiva de regulamentos, a racionalização das taxas, o aumento do capital humano, o aumento da participação das mulheres sauditas no mercado de trabalho, a facilitação do acesso à terra e ao financiamento e a melhoria da governança - contribuíram para aumentar o crescimento do setor privado e atrair mais investimento direto estrangeiro, além do progresso significativo no campo da transformação digital e da inteligência artificial que apoiam esses esforços.

Os Diretores Executivos do FMI elogiaram o papel de liderança da Arábia Saudita em fóruns multilaterais, incluindo sua presidência do Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC) no FMI, que contribuem para os esforços para enfrentar os desafios globais.

O relatório também observou o aumento da atividade no setor de serviços - incluindo transporte, comércio, turismo e finanças - como o crescimento do consumo, que atingiu 5,7%.

O FMI afirmou que os pedidos de licença de investimento estrangeiro atingiram níveis recordes em 2023, praticamente dobraram a partir de 2022, incluindo as 330 empresas que solicitaram licenças para estabelecer suas sedes regionais no Reino.

O relatório analisou a evolução do setor bancário no Reino, salientando os seus fortes níveis de solvência e liquidez e sua flexibilidade frente aos desafios. O FMI observou que o setor bancário firma-se em bases sólidas e também observou a eficiência da mediação bancária, de acordo com indicadores de lucratividade, infraestrutura e competitividade.

O relatório do FMI também observou o aumento do índice da Bolsa de Valores da Arábia Saudita (Tadawul) de 14,2% em 2023, que superou o Índice de Mercados Emergentes do Morgan Stanley, de 7%, ao mesmo tempo em que registrou o progresso no ambiente técnico, que permite o investimento e o registro de três bancos digitais. O FMI salientou a sua contribuição para melhorar a inclusão financeira e a competitividade, uma vez que estes bancos se caracterizam pela flexibilidade e inovação.

O FMI registrou a redução dos riscos resultantes do rápido crescimento do crédito imobiliário no Reino Unido, por meio de diversos auxílios governamentais, da solidez dos bancos, de hipotecas com recurso total e de outras medidas de apoio. Destacou também melhorias na automatização da matriz nacional de avaliação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e no aprimoramento da precisão da análise de dados relacionados a riscos recebidos de entidades declarantes, incluindo empresas de fintech.

O relatório do FMI observou que o aumento das receitas não petrolíferas reflete a eficácia das reformas existentes, que contribuíram diretamente para melhorar o cumprimento, elogiando o alinhamento dos procedimentos aduaneiros com as melhores práticas internacionais.

O FMI esperava que o setor não petrolífero (que inclui atividades governamentais) crescesse 3,5% em 2024, com o apoio de uma forte procura interna. O FMI também afirmou que é provável que a taxa de inflação no Reino permaneça estável, em cerca de 2% no médio prazo, sustentada pela indexação do rial saudita ao dólar americano e por políticas locais compatíveis com a Visão Saudita 2030.

O FMI confirmou que o Reino tem um dos níveis mais baixos de intensidade de carbono entre todos os principais produtores, devido às reformas ambientais em curso e aos esforços do Reino para alcançar o zero líquido até 2060. O relatório observou o sucesso do Reino em garantir um contrato de compra de 30 anos para o projeto de hidrogênio verde em NEOM, para concretizar os seus esforços de utilização de fontes de energia renováveis.

A fim de sequestrar cerca de 44 milhões de toneladas por ano até 2035, o FMI observou que o governo saudita tem a intenção de construir uma das maiores instalações de captura e armazenamento de carbono do mundo, que estará em operação em 2027, com uma capacidade de 9 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. O FMI observou os esforços atuais do Reino para sequestrar 1,3 milhão de toneladas de carbono anualmente por meio da Usina SABIC e do Departamento da Usina de Gás de Uthmaniyah.

FONTE Saudi Press Agency