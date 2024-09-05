國際貨幣基金組織：金融和監管改革議程將推動沙特經濟提速增長

沙特阿拉伯利雅德2024年9月5日 /美通社/ -- 國際貨幣基金組織 (IMF) 在與沙特阿拉伯完成第四條諮詢後，對沙特阿拉伯王國發表正面的報告。經 IMF 報告確認，沙特阿拉伯的金融和監管改革議程將推動沙特阿拉伯經濟的提速增長、遏制通脹，並將失業率降至歷史最低水平。IMF 讚揚沙特「願景 2030」下為經濟轉型和經濟多元化作出的努力。

IMF 在第四條諮詢報告中對沙特實施的宏觀經濟政策和轉型變革表示讚賞，並指出該等舉措將有助於促進非石油活動的增長。該報告還指出，沙特的改革幫助使就業率超過 Covid 前的水平，婦女參與勞動力市場的比例超逾 35%，超出了沙特「願景 2030」設下的 30% 目標。

IMF 對沙特阿拉伯為支持「願景 2030」倡議、計劃及項目，同時減輕過熱風險而落實長期融資計劃表示歡迎。該報告還強調，沙特的財政實力雄厚，主權債務風險低，同時沙特阿拉伯的豐富資金儲備使之能夠將全球和區域挑戰的影響控制在有限的水平。

IMF 報告肯定了沙特阿拉伯的一系列改革措施，包括：優化法規、精簡費用、提升人力資本、擴大女性勞動參與、改善土地和融資、強化治理等。這些改革不僅加速了私營部門的發展，吸引了更多的外國直接投資，而且在數碼轉型和人工智能領域取得重大進展。

IMF 執行董事高度評價沙特在多邊國際組織中所展現的領導力。特別是，沙特擔任國際貨幣與金融委員會 (IMFC) 主席國期間，為應對全球性挑戰作出了積極貢獻。

該報告亦提到，隨著消費增長達 5.7%，服務行業（包括運輸、貿易、旅遊和金融）活動有所增加。

IMF表示，外國投資許可證申請在 2023 年創下新高，較 2022 年接近翻倍，其中包括 330 家申請在沙特設立其區域總部。

報告回顧了沙特銀行業的發展，凸顯其強勁的償付能力和流動性水平，以及對衝擊的靈活性。IMF指出，無論是從盈利能力、基礎設施，抑或是競爭力方面，沙特銀行業的根基牢固，銀行業的調解效率卓著。

IMF報告還指出，2023 年沙特證券交易所 (Tadawul) 指數上漲 14.2％，超過摩根士丹利新興市場指數的 7％，同時亦提到技術環境促進投資以及三家數碼銀行獲得許可的最新發展。IMF 強調，這些銀行憑藉其靈活與創新能力，在提升金融共融和競爭力方面發揮了重要的作用。

IMF 提到，沙特透過多維度的政府支持、銀行優勢、全面借貸抵押貸款和其他扶持措施，控制沙特因房地產貸款迅速增長所產生的風險。報告指出，自動化國家評估矩陣以評估洗錢及恐怖主義融資風險的機制已有所完善，同時強調了強化對包括金融科技公司在內的報告實體風險相關數據分析精準度的重要性。

根據 IMF 報告，非石油收入的增加反映現有改革取得了效果，這直接促進法規的遵循，並加強海關程序與國際最佳實踐保持一致。

IMF 預計，憑藉國內需求強勁的支持，非石油業（包括政府活動）在 2024 年將增長 3.5%。IMF 還表示，在沙特里亞爾與美元掛鉤，以及與沙特「願景 2030」一致的地方政策的支持下，沙特的通脹率可能在中期保持穩定在 2% 左右。

沙特阿拉伯因持續推動環境改革，並積極朝向 2060 年淨零排放目標邁進，使其成為全球主要生產國中碳強度最低的國家之一，這獲得了 IMF 的認可。報告強調，沙特透過在 NEOM 簽署為期三十年的綠色氫氣採購協議，為其再生能源轉型奠定了堅實基礎。

IMF 指出，為了到 2035 年每年封存約 4,400 萬噸碳，沙特政府計劃建造全球最大的碳捕集與封存工廠之一，並預計於 2027 年投入運作，每年可封存 900 萬噸二氧化碳。IMF 表示，沙特目前致力於通過 SABIC 工廠和烏斯曼尼亞氣體廠部門每年隔離 130 萬噸碳。

SOURCE Saudi Press Agency