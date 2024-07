Fomentando a inovação: CFI dá as boas-vindas ao heptacampeão mundial de Fórmula 1™ Lewis Hamilton como novo embaixador global da marca

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 26 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A CFI, principal plataforma de trading online da região, orgulhosamente revelou uma parceria transformadora com o heptacampeão mundial de Fórmula 1™, Lewis Hamilton, como seu mais novo embaixador global da marca.

Este acordo histórico de vários anos marca um momento crucial para a CFI, alinhando o grupo com uma das figuras mais icônicas da história do automobilismo. Conhecido por sua busca inabalável pela excelência, inovação e defesa da diversidade e inclusão, o impacto de Hamilton transcende o esporte. Sua dedicação em ultrapassar limites, dentro e fora da pista, reflete o compromisso da CFI em capacitar traders em todo o mundo com tecnologia de ponta, oportunidades inclusivas e suporte incansável. O ímpeto de Hamilton pelo sucesso e pela mudança positiva faz dele um representante ideal dos valores e missão da CFI.

Como embaixador global da marca CFI, a influência de Hamilton se estenderá além da representação. Seu sucesso e dedicação irão inspirar e cativar o público global da CFI, destacando a sinergia entre as soluções de negociação de ponta da CFI e o compromisso de Hamilton com a excelência dentro e fora da pista. A parceria também promoverá o objetivo compartilhado de ambas as partes para um futuro melhor e mais igual, com a CFI fazendo uma doação para a fundação de Hamilton, Mission 44, como parte do acordo.

Hisham Mansour, cofundador e diretor administrativo da CFI, comentou:

"Lewis Hamilton não é apenas um campeão em sua área de atuação, mas também um ícone global que incorpora os valores de precisão, perseverança e inovação sem igual, bem como um profundo compromisso com a justiça social e causas humanitárias. Tê-lo conosco como novo embaixador da marca CFI marca um novo e emocionante capítulo em nossa jornada. Com um legado de mais de 25 anos e uma reputação marcada pela inovação e excelência, nossa parceria com Lewis é uma combinação natural, unida por um compromisso de quebrar limites e alcançar a grandeza. A figura de Lewis no topo dos esportes se alinha perfeitamente com a CFI ser líder em sua área, tornando esta parceria uma colaboração ideal."

Lewis Hamilton acrescentou:

"Estou empolgado por me juntar à CFI como embaixador global da marca. Essa parceria se alinha ao nosso ímpeto compartilhado por excelência e inovação. Assim como me esforço para obter o melhor desempenho em tudo o que faço, estou impressionado com a dedicação da CFI em fornecer as melhores ferramentas e condições para seus clientes. Juntos, pretendemos inspirar e ter um impacto positivo, e estou ansioso para empoderar sua comunidade global."

Além de suas conquistas na pista, Lewis Hamilton é conhecido por seu compromisso de criar um futuro mais justo e inclusivo para os jovens de todo o mundo por meio de sua fundação, Mission 44. A organização investe em soluções que capacitam os jovens a superar a injustiça social e ter sucesso, aproveitando as experiências pessoais de Hamilton para criar um impacto positivo. Alinhada a esses valores, a CFI reforça seu compromisso de aumentar o envolvimento em iniciativas de responsabilidade social e fomentar o envolvimento da comunidade.

A parceria com Lewis Hamilton e o compromisso com a Mission 44 reforçam a dedicação da CFI à excelência e inovação em trading. Como o novo embaixador global da marca, Hamilton incorpora a crença de que o sucesso exige ir além dos limites e sair da zona de conforto. Suas realizações pessoais e de carreira se alinham perfeitamente com a missão da CFI de fornecer aos traders de todo o mundo um acesso incomparável aos mercados financeiros globais, juntamente com as ferramentas e o suporte necessários para se destacar.

Sobre a CFI

A CFI Financial Group é a principal corretora de negociação online do MENA com mais de 25 anos de experiência, ostentando o maior número de entidades regulamentadas e escritórios regionais, incluindo locais importantes como Londres, Dubai, Larnaca, Beirute, Amã e Cairo. Especializada em serviços de trading online em ações, moedas e commodities, a CFI oferece condições de negociação altamente competitivas, incluindo spreads de pip zero e sem taxas de comissão. A empresa é pioneira em ferramentas e aplicativos de trading baseados em IA. O grupo apoia esportes de elite por meio de parcerias com organizações como AC Milan e FIBA WASL. Ela orgulhosamente nomeia o heptacampeão mundial de Fórmula 1™, Sir Lewis Hamilton, como seu Embaixador Global da Marca, refletindo um compromisso compartilhado com a excelência e a inovação. O grupo participa ativamente de diversas iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) nas comunidades onde atua.

Sobre Lewis Hamilton

Sir Lewis Hamilton MBE é heptacampeão mundial de Fórmula 1™ pela Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Ele é considerado o piloto mais bem-sucedido da história do esporte, tendo quebrado o recorde de vitórias em corridas com 103 vitórias em seu nome. Lewis continua superando barreiras dentro e fora da Fórmula 1 como o primeiro e único piloto negro da classe trabalhadora. Ele lançou seu projeto de pesquisa The Hamilton Commission em 2020, para identificar barreiras e oportunidades para a diversidade e, um ano depois, inaugurou sua fundação, Mission 44, para construir um futuro mais justo e inclusivo no qual todos os jovens possam prosperar. Além de seus compromissos expressivos de caridade, Lewis está constantemente se desafiando a crescer e realizar seu potencial de novas maneiras. Sua criatividade natural o atraiu para os mundos do cinema, música, negócios e moda. Em todos os empreendimentos, Lewis provou ser um líder engajado e parceiro dedicado a várias organizações. Ele está comprometido em defender a propriedade e a representação negra em todos os setores, incorporando a essência da inovação e da liderança.

Sobre a Mission 44

Inaugurada pelo heptacampeão de Formula 1™, Sir Lewis Hamilton, em 2021, a Mission 44 é uma instituição de caridade que trabalha para construir um futuro mais justo e inclusivo para os jovens de todo o mundo. A instituição de caridade investe em soluções que capacitam os jovens a superar a injustiça social e ter sucesso. Tem um foco particular no desenvolvimento de um sistema educacional inclusivo, criando oportunidades de emprego em STEM e automobilismo, e capacitando os jovens a moldar o mundo em que vivem.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2468353/CFI_Group_Lewis_Hamilton_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2468354/CFI_Group_Lewis_Hamilton_2.jpg

FONTE CFI Group