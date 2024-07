Promouvoir l'innovation : CFI accueille Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1™, en tant que nouvel ambassadeur mondial de la marque

DUBAÏ, ÉAU, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- CFI, le principal fournisseur de trading en ligne de la région, a fièrement dévoilé un partenariat transformateur avec le septuple champion du monde de Formule 1™ Lewis Hamilton, en tant que nouvel ambassadeur mondial de la marque.

Cet accord pluriannuel historique marque un tournant pour CFI, qui s'associe à l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du sport automobile. Connu pour sa quête perpétuelle de l'excellence, de l'innovation et de la défense de la diversité et de l'inclusion, l'impact d'Hamilton transcende le sport. Sa volonté de repousser les limites, tant sur la piste qu'en dehors, reflète l'engagement de CFI à donner aux traders du monde entier les moyens d'agir grâce à une technologie de pointe, à des opportunités ouvertes à tous et à un soutien sans faille. La volonté de réussite et de changement positif d'Hamilton fait de lui un représentant idéal des valeurs et de la mission de CFI.

En tant qu'ambassadeur mondial de la marque CFI, l'influence d'Hamilton s'étendra au-delà de la représentation. Son succès et son dévouement inspireront et engageront le public mondial de CFI, soulignant la synergie entre les solutions commerciales de pointe de CFI et l'engagement d'Hamilton pour l'excellence, tant sur la piste qu'en dehors. Ce partenariat contribuera également à la réalisation de l'objectif commun des deux parties, à savoir un avenir meilleur et plus égalitaire. Dans le cadre de cet accord, CFI fera un don à la fondation d'Hamilton, Mission 44.

Hisham Mansour, cofondateur et directeur général de CFI, déclare :

« Lewis Hamilton n'est pas seulement un champion dans son domaine, mais aussi une icône mondiale qui incarne les valeurs de précision, de persévérance et d'innovation révolutionnaire, ainsi qu'un engagement profond en faveur de la justice sociale et des causes humanitaires. Le fait qu'il devienne le nouvel ambassadeur de la marque CFI marque un nouveau chapitre passionnant de notre parcours. Avec un héritage de plus de 25 ans et une réputation marquée par l'innovation et l'excellence, notre partenariat avec Lewis est un accord naturel, uni par un engagement à dépasser les limites et à atteindre l'excellence. Le fait que Lewis soit une figure de proue du sport s'accorde parfaitement avec le fait que CFI soit un chef de file dans son domaine, ce qui fait de ce partenariat une collaboration organique. »

Lewis Hamilton ajoute :

« Je suis très heureux de rejoindre CFI en tant qu'ambassadeur mondial de la marque. Ce partenariat s'inscrit dans notre volonté commune d'excellence et d'innovation. Tout comme je m'efforce d'être le plus performant possible dans tout ce que je fais, je suis impressionné par l'engagement de CFI à fournir à ses clients les meilleurs outils et les meilleures conditions possibles. Ensemble, nous visons à inspirer et à avoir un impact positif, et je me réjouis à la perspective de soutenir leur communauté mondiale. »

Au-delà de ses exploits sur la piste, Lewis Hamilton est reconnu pour son engagement à créer un avenir plus juste et plus inclusif pour les jeunes du monde entier par l'intermédiaire de sa fondation, Mission 44. L'organisation investit dans des solutions qui permettent aux jeunes de surmonter l'injustice sociale et de réussir, en s'appuyant sur les expériences personnelles d'Hamilton pour créer un impact positif. Conformément à ces valeurs, CFI renforce son engagement en faveur des initiatives de responsabilité sociale et de l'engagement communautaire.

En s'associant à Lewis Hamilton et en s'engageant dans la Mission 44, CFI renforce son engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation dans le domaine du commerce. En tant que nouvel ambassadeur mondial de la marque, Hamilton incarne la conviction que la réussite passe par le dépassement des limites et la sortie des zones de confort. Sa vie et sa carrière s'inscrivent parfaitement dans la mission de CFI, qui est de fournir aux traders du monde entier un accès inégalé aux marchés financiers mondiaux, ainsi que les outils et le soutien nécessaires pour exceller.

À propos de CFI

CFI Financial Group est le premier courtier en ligne de la région MENA, avec plus de 25 ans d'expérience. CFI possède le plus grand nombre d'entités réglementées et de bureaux régionaux, notamment à Londres, à Dubaï, à Larnaca, à Beyrouth, à Amman et au Caire. Spécialisé dans les services en ligne de négociation d'actions, de devises et de matières premières, CFI offre des conditions de négociation très compétitives, notamment des écarts de prix nuls et l'absence de frais de commission. L'entreprise est pionnière en matière d'outils et d'applications de trading optimisés par l'IA. Le groupe soutient le sport d'élite par le biais de partenariats avec des organisations telles que l'AC Milan et la FIBA WASL. Le groupe est fier de nommer le septuple champion du monde de Formule 1™, Sir Lewis Hamilton, ambassadeur mondial de la marque, reflétant ainsi un engagement commun en faveur de l'excellence et de l'innovation. Le groupe participe activement à diverses initiatives de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) dans les communautés où il opère.

À propos de Lewis Hamilton

Sir Lewis Hamilton MBE est un septuple champion du monde de Formule 1™. Il évolue actuellement au sein de l'écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1. Il est considéré comme le pilote le plus titré de l'histoire du sport, ayant battu le record de victoires en course avec 103 victoires à son actif. Lewis continue de défier les barrières à l'intérieur et à l'extérieur de la Formule 1 en tant que premier et unique pilote noir issu de la classe ouvrière. En 2020, il lance son projet d'étude, The Hamilton Commission, afin d'identifier les obstacles et les opportunités en matière de diversité, et un an plus tard, il lance sa fondation, Mission 44, afin de construire un avenir plus juste et plus inclusif dans lequel chaque jeune peut s'épanouir. Outre ses engagements caritatifs importants, Lewis se remet constamment en question pour se développer et réaliser son potentiel de nouvelles manières. Sa créativité naturelle l'a amené à travailler dans les domaines du cinéma, de la musique, des affaires et de la mode. Dans chaque initiative, Lewis a prouvé qu'il était un leader engagé et un partenaire dévoué pour diverses organisations. Il s'est engagé à défendre la propriété et la représentation des Noirs dans tous les secteurs, en incarnant l'essence de l'innovation et du leadership.

À propos de Mission 44

Lancée par le septuple champion du monde de Formule 1™ Sir Lewis Hamilton en 2021, Mission 44 est une organisation caritative qui œuvre à la construction d'un avenir plus juste et plus inclusif pour les jeunes du monde entier. L'organisation caritative investit dans des solutions qui permettent aux jeunes de surmonter l'injustice sociale et de réussir. Elle se concentre en particulier sur le développement d'un système éducatif inclusif, sur la création d'opportunités d'emploi dans les domaines des STIM et du sport automobile, et sur l'autonomisation des jeunes afin qu'ils puissent façonner le monde dans lequel ils vivent.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2468353/CFI_Group_Lewis_Hamilton_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2468354/CFI_Group_Lewis_Hamilton_2.jpg