Frasle Mobility alcança receita líquida trimestral recorde, mesmo em contexto desafiador
12 nov, 2025, 00:40 GMT
CAXIAS DO SUL, Brazil, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Frasle Mobility encerrou o terceiro trimestre de 2025 com o registro de mais um recorde de receita líquida consolidada. A Companhia alcançou R$ 1,4 bilhão, 36,4% acima do que o acumulado no mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado atingiu R$ 270,2 milhões, alta de 38,3% na comparação com terceiro trimestre de 2024, enquanto a margem EBITDA ajustada ficou em 19,1%, cerca de 0,3 ponto percentual acima do mesmo período do ano passado.
O avanço da rentabilidade, com expansão da margem EBITDA, reflete os ganhos de eficiência operacional e a disciplina na gestão de custos e despesas, reforçando a capacidade da Companhia de gerar desempenho consistente e manter a competitividade mesmo em contextos desafiadores.
PRINCIPAIS RESULTADOS – 3T25 e 9M25
(Percentuais indicam variações com os respectivos períodos do 3T24 e 9M24 – valores em MM)
Receita líquida consolidada:
3T25: R$ 1414,1 (+36,4%) | 9M25: R$ 4105,9 (+43,7%)
Receita líquida no mercado nacional:
|
3T25: R$ 682,7 (+5,4%) | 9M25: R$ 1917,4 (+10,5%)
Receita líquida no mercado externo:
|
3T25: R$ 731,3 (+88,1%) | 9M25: R$ 2188,5 (+94,9%)
Faturamento Mercado Externo ( Exportações + operações no exterior ):
|
3T25: US$ 134,3 (+91,5%) | 9M25: US$ 387,7 (+80,9%)
Lucro bruto consolidado:
|
3T25: R$ 476,9 (+44,1%) | 9M25: R$ 1368,1 (+46,1%)
Lucro Operacional:
|
3T25: R$ 213,8 (+38,6%) | 9M25: R$ 577,0 (+65,9%)
EBITDA:
|
3T25: R$ 271,8 (+42,2%) | 9M25: R$ 771,2 (+68,6%)
Lucro líquido consolidado:
|
3T25: R$ 107,6 (+20,8%) | 9M25: R$ 227,2 (-5,1%)
EBITDA Ajustado:
|
3T25: R$ 270,2 (+38,3%) | 9M25: R$ 761,6 (+48,8%)
VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS
(Em português com tradução simultânea para o inglês)
12/11 – 11h Brasil | 09h Nova Iorque | 14h Londres
