Fun88 anuncia sorteio da Copa do Mundo T20: ganhe uma viagem a Dubai e muito mais

HYDERABAD, Índia, 7 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Os fãs de críquete se preparam para entrar em ação. A Fun88, a principal plataforma de entretenimento online, elevou o nível ao lançar um extraordinário sorteio da Copa do Mundo T20 de 2024 como nunca antes. A Fun88 está oferecendo prêmios luxuosos, incluindo uma viagem a Dubai, 50 gramas de ouro e outros prêmios para 100 ganhadores sortudos. Todos os membros da Fun88 podem participar dessa promoção. Os vencedores do sorteio serão anunciados no site da Fun88 e nos canais de mídia social da Fun88 em 5 de julho de 2024.

Fun88 Announces T20 World Cup Lucky Draw

Isto é muito mais do que um concurso; é uma oportunidade para celebrar o maior torneio de críquete e desfrutar de uma aventura inesquecível. Para aumentar a emoção durante a Copa do Mundo de Críquete T20, a Fun88 oferece várias maneiras de ganhar ingressos, dando a todos a chance de ganhar muito e mostrar a paixão pelo críquete com a Fun88.

Detalhes do bilhete: para ganhar bilhetes para o sorteio, faça apostas em jogos Fun88 com os seguintes valores:

Apostas esportivas: ₹15.000 por ingresso

₹15.000 por ingresso Cassino ao vivo e câmbio: ₹20.000 por bilhete

₹20.000 por bilhete Jogos Instantâneos, Slots, Cartões e Jogos de TV: ₹10.000 por ingresso

Detalhes do prêmio: os vencedores do sorteio da Copa do Mundo T20 de 2024 receberão os seguintes prêmios:

10 vencedores: Viagem a Dubai para 2 pessoas (7D e 6N, passagens de avião em classe executiva, estadia no Hotel 7 Estrelas - Atlantis)

para 2 pessoas (7D e 6N, passagens de avião em classe executiva, estadia no Hotel 7 Estrelas - Atlantis) 20 vencedores: 50 gramas de ouro

30 vencedores: iPhone 15 Pro Max

40 vencedores: Samsung S24+

Não perca – acesse a Fun88 ainda hoje, faça suas apostas e comece a coletar bilhetes de sorteio para ganhar muito!

Durante as partidas da Copa do Mundo de Críquete, a Fun88 também está oferecendo um bônus de boas-vindas exclusivo de 888% até 1 Lakh, a maior oferta de bônus de todos os tempos. Os usuários podem testar seus conhecimentos de críquete e ganhar muito participando do concurso 'Predict and Win' (Faça sua Previsão e Ganhe) da Fun88 . A Fun88 anuncia essas promoções empolgantes para garantir que a emoção da Copa do Mundo de Críquete possa ser desfrutada dentro e fora do campo!

Com um grande foco no críquete, a Fun88 proporciona uma experiência completa para os torcedores, oferecendo oportunidades de apostas e promoções interessantes. Além disso, a Fun88 oferece probabilidades e previsões perspicazes da Copa do Mundo T20 de 2024 para partidas muito esperadas, como o confronto Índia x Paquistão. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias de críquete e mergulhe na emoção das apostas na Copa do Mundo T20 .

Biografia:

A Fun88 é o hub ideal para entretenimento online! Desfrute de experiências eletrizantes, desde jogos clássicos de cassino ao vivo até apostas esportivas, incluindo jogos instantâneos emocionantes como o Aviator . Com odds competitivas, promoções recompensadoras e uma plataforma segura e fácil de usar, a Fun88 tem opções para todos. Cadastre-se hoje e comece sua aventura.

Contato:

E-mail: [email protected]

Fun88: https://link.fun88-india.com/fun88

Instagram: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-is

Telegrama: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tg

Twitter: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-tw

YouTube: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-yt

Facebook: https://link.fun88-india.com/fun88indofficial-fb

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2431159/Fun88_Draw.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2080466/4699442/Fun88_Logo.jpg

FONTE Fun88