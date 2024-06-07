Fun88 宣佈 T20 世界盃抽獎：可贏得杜拜之旅和更多獎項

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Fun88

07 6月, 2024, 15:50 CST

印度海德拉巴2024年6月7日 /美通社/ -- 板球迷準備開始行動。知名線上娛樂平台 Fun88 推出史無前例的 2024 T20 世界盃幸運抽獎，為廣大玩家提供超乎期待的精彩體驗。Fun88 將向 100 名幸運獲獎者贈送豪華獎品，當中包括杜拜之旅、50 克金幣和其他獎項。所有 Fun88 會員均有資格參加此促銷活動。得獎幸運兒將於 2024 年 7 月 5 日在 Fun88 網站和 Fun88 社交媒體頻道上公佈。

此次活動不僅僅是一場比賽，更是一場慶祝板球壇上最盛大賽事以及贏取的冒險之旅的絕佳機會！為提高 T20 世界盃的精彩程度，Fun88 提供多種贏取抽獎券的方式，讓每個人都有機會贏取豐厚獎金，並與 Fun88 一起展現對板球的熱情。

Fun88 Announces T20 World Cup Lucky Draw
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獎券詳情： 若要賺取抽獎券，請在 Fun88 遊戲中投注以下金額：

  • 體育博彩： 每張票 15,000 盧比
  • 直播 娛樂場和交易：每張票 20,000 盧比
  • 現場博彩、老虎機、紙牌和電視博彩 ：每張票 10,000 盧比

獎品詳情:T20 世界盃 2024  得獎幸運兒將獲得以下獎項：

  • 10 名得獎者：兩人杜拜旅遊 （7 天 6 夜，商務艙機票，入住 7 星級 Atlantis 酒店）
  • 20 名得獎者：50 克黃金
  • 30 名得獎者：iPhone 15 Prol Max
  • 40 名得獎者：三星 S24 +

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在板球世界杯比賽期間，Fun88 更提供獨家高達 10 萬盧比的 888% 歡迎禮金，是歷來最豐厚的獎金。用戶可以透過參加 Fun88 的「預測並贏得」比賽來測試他們的板球知識，並贏得大獎。Fun88 宣佈推出驚喜連連的促銷活動，務求讓您既能在球場上感受板球世界盃的刺激，場下亦能享受無盡的歡樂！

Fun88 以板球為核心，提供全方位球迷體驗，不但設有刺激的投注環節，更推出精彩的促銷活動。此外，Fun88 更提供 2024 T20 世界盃賽事（例如備受期待的印巴大戰）的精闢分析賠率和預測。隨時了解最新板球新聞 ，盡享T20 世界盃投注的激情。

簡介：

Fun88 是在線娛樂的首選中心！除了緊張刺激的體育博彩，Fun88 更提供多元化的娛樂體驗，包括經典真人荷官遊戲，以及刺激的即時遊戲，例如人氣急升的「Aviator」！Fun88 提供有競爭力的賠比、有獎勵的促銷活動和易於使用、安全的平台，為所有參與者提供服務。即刻註冊並開始您的探險。

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