Fun88 宣佈 T20 世界盃抽獎：可贏得杜拜之旅和更多獎項

印度海德拉巴2024年6月7日 /美通社/ -- 板球迷準備開始行動。知名線上娛樂平台 Fun88 推出史無前例的 2024 T20 世界盃幸運抽獎，為廣大玩家提供超乎期待的精彩體驗。Fun88 將向 100 名幸運獲獎者贈送豪華獎品，當中包括杜拜之旅、50 克金幣和其他獎項。所有 Fun88 會員均有資格參加此促銷活動。得獎幸運兒將於 2024 年 7 月 5 日在 Fun88 網站和 Fun88 社交媒體頻道上公佈。

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