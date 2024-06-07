Fun88 宣佈 T20 世界盃抽獎：可贏得杜拜之旅和更多獎項
07 6月, 2024, 15:50 CST
印度海德拉巴2024年6月7日 /美通社/ -- 板球迷準備開始行動。知名線上娛樂平台 Fun88 推出史無前例的 2024 T20 世界盃幸運抽獎，為廣大玩家提供超乎期待的精彩體驗。Fun88 將向 100 名幸運獲獎者贈送豪華獎品，當中包括杜拜之旅、50 克金幣和其他獎項。所有 Fun88 會員均有資格參加此促銷活動。得獎幸運兒將於 2024 年 7 月 5 日在 Fun88 網站和 Fun88 社交媒體頻道上公佈。
此次活動不僅僅是一場比賽，更是一場慶祝板球壇上最盛大賽事以及贏取的冒險之旅的絕佳機會！為提高 T20 世界盃的精彩程度，Fun88 提供多種贏取抽獎券的方式，讓每個人都有機會贏取豐厚獎金，並與 Fun88 一起展現對板球的熱情。
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- 體育博彩： 每張票 15,000 盧比
- 直播 娛樂場和交易：每張票 20,000 盧比
- 現場博彩、老虎機、紙牌和電視博彩 ：每張票 10,000 盧比
獎品詳情:T20 世界盃 2024 得獎幸運兒將獲得以下獎項：
- 10 名得獎者：兩人杜拜旅遊 （7 天 6 夜，商務艙機票，入住 7 星級 Atlantis 酒店）
- 20 名得獎者：50 克黃金
- 30 名得獎者：iPhone 15 Prol Max
- 40 名得獎者：三星 S24 +
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SOURCE Fun88
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