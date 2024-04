"Future-Fit" - LONGi certificada como empresa apta para o futuro

XI'AN, China, 28 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A LONGi, líder mundial em tecnologia solar, obteve a certificação Future-Fit Engaged Business da Fundação Future-Fit, uma organização britânica sem fins lucrativos dedicada a promover e gerenciar o "Future-Fit Business Benchmark" para incentivar práticas comerciais sustentáveis.

Em seu esforço para se tornar o fabricante de energia solar fotovoltaica mais sustentável do mundo, a LONGi escolheu o sistema Future-Fit Business Benchmark para medir e avaliar seu progresso em relação aos 23 objetivos de rentabilidade do sistema. A escolha reflete o compromisso da LONGi em fortalecer sua inovação técnica, alinhar os objetivos de sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor empresarial e reconhecer a importância fundamental dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a missão da empresa.

Com o objetivo de garantir que toda a energia consumida pela empresa, incluindo eletricidade, aquecimento e combustível, provenha de fontes renováveis, a LONGi deu prioridade ao Objetivo BE01. A eletricidade é a principal fonte de energia da empresa e representa mais de 98% de sua matriz energética. O fabricante está constantemente aumentando seus esforços para aumentar a proporção de eletricidade renovável em seu consumo energético.

Já em 2022, quase metade (47,18%) da eletricidade renovável da LONGi foi adquirida por meio de mercados de comercialização de energia ou gerada no local por meio de instalações distribuídas. A empresa pretende alcançar 100% de eletricidade renovável até 2028 e está ativamente envolvida na iniciativa RE100. Como empresa Future-Fit Engaged, a LONGi supervisionará e informará meticulosamente sobre seu progresso anualmente.

Em consonância com a visão de uma sociedade Future-Fit, a LONGi reconhece a importância crítica de garantir o florescimento sustentado da humanidade e do planeta. Isso inclui o fomento à justiça social, à inclusão econômica e à restauração do meio ambiente. Eles preveem um mundo onde a energia é renovável, a água é obtida de forma responsável, os resíduos são reduzidos ao mínimo e os recursos naturais são gerenciados para garantir o bem-estar das comunidades, animais e ecossistemas. A poluição é reduzida, permitindo um ambiente prístino para todos. Em uma sociedade assim, as pessoas podem levar uma vida plena, e nossa presença física prioriza a saúde dos ecossistemas e das comunidades. Além disso, normas sociais, governança global e crescimento econômico convergem para impulsionar a busca pela adequação futura. Ao embarcar em sua jornada Future-Fit, a LONGi reforça seu compromisso de contribuir para essa visão de um mundo sustentável e próspero para as gerações futuras.

Martin Rich, co-fundador e CEO da Fundação Future-Fit, afirmou: "Estamos encantados em dar as boas-vindas à LONGi à comunidade global da Future-Fit. Como fabricante de energia solar fotovoltaica, a LONGi desempenha um papel fundamental na transição para um sistema mundial de energias renováveis. No entanto, nossa visão de uma sociedade Future-Fit só pode ser alcançada se aqueles que impulsionam a transição se comprometerem.

