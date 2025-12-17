FV Bank escolhe o Institute for Financial Integrity para reforçar o treinamento sobre cumprimento da legislação relativa a crimes financeiros em todas as suas operações globais

WASHINGTON, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Institute for Financial Integrity (IFI) anunciou hoje que o FV Bank lançou uma iniciativa de treinamento em toda a empresa por meio da plataforma DOLFIN do IFI. Um banco digital global e custodiante de ativos digitais, o FV Bank está trabalhando com o IFI para reforçar ainda mais sua cultura de conformidade e práticas de gestão de risco em nível global.

"Sendo um banco digital regulamentado que faz a ponte entre as finanças tradicionais e os ativos digitais, o FV Bank prioriza a conformidade e a transparência em tudo o que faz", disse Luis González, Diretor de Conformidade do FV Bank. "A parceria com o IFI demonstra nosso compromisso contínuo em promover uma cultura de conformidade em toda a nossa organização e em garantir que nossa equipe continue atenta às mudanças nas normas globais."

Esta iniciativa de treinamento ressalta o compromisso do FV Bank em manter os mais altos padrões de conformidade e integridade regulamentar, à medida que continua a expandir os seus serviços bancários digitais e de custódia.

Por meio da plataforma DOLFIN do IFI, o FV Bank lançou um programa de treinamento de conformidade personalizado para seus funcionários em todo o mundo, incluindo:

Treinamento anual obrigatório , incluindo cursos de e-learning que abrangem tópicos centrais, como Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), Sanções Globais, Antissuborno e Anticorrupção, Fraude e Ativos Digitais e Tecnologia Blockchain

, incluindo cursos de e-learning que abrangem tópicos centrais, como Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT), Sanções Globais, Antissuborno e Anticorrupção, Fraude e Ativos Digitais e Tecnologia Blockchain Repositório central com curadoria especializada que oferece ferramentas interativas de gerenciamento de riscos, insights analíticos, webinars, um assistente de conformidade de IA e muito mais

que oferece ferramentas interativas de gerenciamento de riscos, insights analíticos, webinars, um assistente de conformidade de IA e muito mais Formação contínua através de uma biblioteca de planos de aprendizagem, cursos e vídeos baseados em funções

"No IFI, nossa missão é promover práticas de conformidade e gestão de riscos em todo o ecossistema financeiro global", disse Danny McGlynn, presidente do Institute for Financial Integrity. "Estamos orgulhosos de apoiar o FV Bank no fortalecimento de sua estrutura de conformidade em toda a empresa por meio de educação e treinamento que capacitam os funcionários a responder de forma eficaz aos riscos crescentes de crimes financeiros."

Sobre o Institute for Financial Integrity

O Institute for Financial Integrity dedica-se a capacitar os profissionais de integridade financeira do mundo para proteger o sistema financeiro global do uso ilícito. Ele presta serviços de treinamento, educação online e certificações através da DOLFIN® (Dedicated Online Financial Integrity Network), sua plataforma de aprendizagem proprietária.

Sobre o FV Bank

O FV Bank é um banco digital global e custodiante de ativos digitais regulado pelo Office of the Commissioner of Financial Institutions (OCIF), Porto Rico. Oferece serviços bancários de ativos tradicionais e digitais integrados e fornece soluções seguras e regulamentadas para ativos fiduciários e digitais, apoiando clientes em todo o ecossistema financeiro global.

Saiba mais em: https://fvbank.us/

